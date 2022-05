ONE PIECE 1018 trailer e data di uscita: la nuova generazione all'attacco

Gli imperatori sono tra i pirati più forti di ONE PIECE. Per sconfiggerli non basta di certo un attacco ben piazzato o tanto impegno, ma una commistione di fattori che prevede forza, volontà, fortuna, testardaggine e uno spirito indomito. Kaido e Big Mom daranno quindi battaglia ai più giovani pirati che sono a Onigashima.

Dall'episodio 1015 di ONE PIECE, i due giganti si sono ritrovati davanti cinque Supernove: Monkey D. Rufy, Roronoa Zoro, Trafalgar Law, Eustass Kid e Killer. Cinque personaggi appartenenti al nuovo ciclo e che sono decisi più che mai a far terminare il dominio degli yonko, così da poter raggiungere Laugh Tale e trovare il One Piece. È cominciata così una battaglia sensazionale a suon di attacchi.

ONE PIECE 1018 si intitolerà "La risata di Kaido! Gli Imperatori del Mare contro la Nuova Generazione!" e sarà disponibile su Crunchyroll in lingua originale ma con sottotitoli in italiano domenica 22 maggio 2022. Il trailer di questo nuovo episodio si concentra quindi ancora una volta sulla battaglia che si sta tenendo sul tetto di Onigashima tra la vecchia e la nuova generazione, con entrambe che stanno sfoderando attacchi di portata immane ed estremamente potenti.

Tra un colpo e l'altro, però, sembra che Rufy stia esaurendo le energie. Trovate il trailer di ONE PIECE 1018 nel tweet in basso.