ONE PIECE 1019: una color estiva apre a un capitolo ricco di emozioni

Continuano i tanti scontri di ONE PIECE nonostante le prime conclusioni. Chi saranno i prossimi contendenti a essere mostrati da Eiichiro Oda? Ce lo rivela ONE PIECE 1019.

Aperto da una copertina di Weekly Shonen Jump con Rufy vestito da astronauta, dal poster della collaborazione con Dov'è Wally e da una pagina a colori doppia con i Mugiwara in versione estate sulla cresta dell'onda, il capitolo 1019 di ONE PIECE vede il proseguimento della battaglia tra Sanji e Queen. Il cuoco osserva la tecnologia dell'avversario ed è convinto che a Franky piacerebbe. Intanto i dottori cercano di fare un buco tra le bendature di Zoro in modo tale da fargli un'iniezione. Nella pagina successiva, Rufy riceve il primo soccorso e si risveglia urlando "Carne", facendo sussultare tutti.

Si passa poi alla seconda fase del capitolo, completamente incentrata sulla battaglia tra Sasaki e Franky. Ora che i Gifter hanno preso le parti del cyborg, questo ha le mani più libere per affrontare in un 1 VS 1 l'ufficiale avversario. Sasaki si è scocciato del combattimento e passa alla forma ibrida, sfoderando pure la sua spada Karakuri Helix Sword. Sfruttando il suo collare, inizia a volare e a colpire tutti con un attacco chiamato Triceracottero. Lo scontro continua tra uno scambio di colpi e l'altro, finché Franky non usa il suo cannone più forte contro Sasaki. Quest'ultimo però riesce a colpire e distruggere il robot, costringendo Franky all'eiezione. Tuttavia il cyborg sfrutta il momento per colpire al ventre Sasaki con un Radical Beam, facendolo crollare al suolo.

Sul tetto di Onigashima, Yamato e Kaido stanno combattendo tra loro. Entrambi sono in forma ibrida, e Yamato è decisa più che mai ad abbattere il padre e liberare Wano prima di andarsene. Il capitolo 1019 di ONE PIECE finisce così, con le parole della donna. Come si concluderà la battaglia con l'imperatore?