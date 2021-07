ONE PIECE 1019, quando uscirà e cosa succederà: altro scontro in arrivo?

Tutti i Mugiwara in un modo o nell'altro si sono messi alla prova contro nemici di spessore. C'è chi ha concluso la sua battaglia, vittorioso o perdente, chi ha avuto una grossa fortuna e chi invece è ancora nel pieno della sua sfida. E recentemente è stato Jinbe a mostrarsi in ONE PIECE.

Durante gli ultimi capitoli di ONE PIECE abbiamo visto molti personaggi scontrarsi, ma chi è davvero stato protagonista è il Cavaliere del Mare. Nell'ultimo capitolo e mezzo abbiamo assistito alla sua battaglia contro Who's Who, l'ex membro della CP9 e che ha non solo svelato di avere un particolare astio per Rufy ma di essere anche venuto a conoscenza di una leggenda apparentemente importante.

In ONE PIECE 1019 vedremo un approfondimento di questa leggenda? Difficile, considerato che Who's Who sembra effettivamente sconfitto. Il colpo al volto di Jinbe, almeno apparentemente, porta a credere in un KO del Tobi Roppo. Se così non fosse, è anche possibile che vedremo il viso del combattente che fuoriesce da una maschera spaccata. In quel caso la battaglia potrebbe durare un altro paio di capitoli, con un contrattacco di Who's Who prima e quello finale di Jinbe poi, anche se sembra improbabile dato che allungherebbe troppo i tempi.

Possibile invece che Oda decida di dedicarsi a un altro scontro. Sanji ha già cominciato il suo duello con Queen, ma quello che dura da più tempo è lo scontro tra Franky e Sasaki. Chissà se rivedremo all'opera il cyborg, mentre è possibile che verrà dedicato del tempo all'iniezione della medicina per Zoro con i relativi effetti.

ONE PIECE 1019 arriverà soltanto il 18 luglio alle ore 18:00 su MangaPlus, mentre Weekly Shonen Jump si prepara a diverse pause.