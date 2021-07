ONE PIECE 1019 spoiler e immagini: una copertina spaziale per scontri entusiasmanti

Nel nuovo numero di Weekly Shonen Jump è stata annunciata una collaborazione tra ONE PIECE e Dov'è Wally, ma in contemporanea sullo stesso numero è stata lanciata anche una collaborazione con JAXA, l'ente spaziale giapponese. Un corposo antipasto per i contenuti di ONE PIECE 1019 presenti nel numero.

E infatti dopo la copertina con un Rufy vestito da astronauta, la rivista ci fa passare al capitolo vero e proprio. I leak ci mostrano immagini ed eventi spoiler per ONE PIECE 1019. Dopo una pagina a colori a tema estivo, si passa a un nuovo scontro dopo la fine della battaglia tra Jinbe e Who's Who. Il capitolo 1019 si intitola "Heliceratops" e ritorniamo al palco principale, dove Queen sta sparando dei raggi laser verso Sanji, il quale però li schiva sorridendo, pensando a come Franky vorrebbe mettere le mani sulla tecnologia di Queen. Intanto Miyagi si sta preparando per l'iniezione della medicina per Zoro, mentre nel sottomarino dei pirati di Hearts Rufy rinviene.

Si passa poi alla torre dove stavano combattendo Franky e Sasaki. I Gifters hanno cambiato fazione e si stanno occupando degli altri subordinati, così il cyborg può occuparsi del suo avversario in una battaglia 1 VS 1. Sasaki dice a Franky che il suo robot è davvero tosto, e Franky ricambia il complimento. Il dinosauro decide che non è tempo di trattenersi e sfrutta quindi la sua forma ibrida. Si intravede comunque una cicatrice a forma di V sanguinante, fatta dallo stesso Franky sul ventre dell'avversario. Sasaki estrae la sua spada chiamata Karakuri Rasentou. Usando le ossa del suo collare, Sasaki inizia a volare lasciando Franky stupefatto. Sasaki usa un nuovo attacco chiamato Heliceratops, come il nome del capitolo 1019 di ONE PIECE, attaccando prima i Gifters e poi Franky, ma quest'ultimo lo evita.

Sasaki sbaglia un attacco lasciando tutti in silenzio, riprendendo poi a caricare il Franky Shogun con l'attacco chiamato Tamaceratops. L'attacco è così forte che i missili lanciati dalla spalla sinistra del robot esplodono. Franky viene messo a terra, ma il Mugiwara nota il sangue sulla pancia di Sasaki, capendo che è il suo punto debole. Estrae così la spada Franken e attacca Sasaki, che però evita i colpi. Inizia una battaglia all'arma bianca ma Franky è inesperto così Sasaki riesce a distruggere la Franken. Il cyborg si allontana e, dopo un altro scambio di colpi, il dinosauro usa il Magnumceratops che distrugge parte del Franky Shogun. Franky si eietta fuori dal robot in tempo e trova scoperto Sasaki: lancia così un Radical Beam a piena potenza che perfora il ventre di Sasaki, ed entrambi cadono al suolo sfiniti.

La parte finale di ONE PIECE 1019 è dedicata a Yamato VS Kaido, con Oda che ci fa quindi tornare in cima alla cupola. Entrambi sono nella forma ibrida e stanno parlando. Yamato è decisa a combattere il padre e a liberarsi delle catene che lo tengono stretto al paese. La prossima settimana ONE PIECE non sarà pubblicato per la pausa di Weekly Shonen Jump.