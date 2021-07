ONE PIECE 1019 spoiler: tanti duelli e una trasformazione attesissima

A Onigashima si sta tenendo la battaglia più impegnativa di tutte per i Mugiwara. Nonostante ciò, alcuni degli scontri sono stati vinti dai protagonisti, ma rimangono tanti combattimenti da affrontare in ONE PIECE. Chi saranno i prossimi contendenti mostrati da Eiichiro Oda?

Vediamo quindi gli spoiler di ONE PIECE 1019 finora leakati dalle fonti coreane.

Il capitolo 1019 di ONE PIECE si intitola "Heliceratops".

Il capitolo inizia con lo scontro tra Sanji e Queen che impegna la prima parte.

Rufy si risveglia nel sottomarino dei pirati di Hearts e la prima cosa che dice è "carneee".

Si passa poi allo scontro tra Franky e Sasaki . Questo impegnerà la maggior parte del capitolo di ONE PIECE.

La battaglia tra loro viene decisa in questo numero, almeno così sembra.

La parte finale viene riservata invece a Kaido VS Yamato .

Kaido spiega di aver perso molto tempo nel cercare il frutto che ha mangiato Yamato.

Yamato l'ha mangiato (perché aveva fame) anche se Kaido non pensava di darglielo.

ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana insieme a Weekly Shonen Jump.