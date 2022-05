ONE PIECE 1019 trailer e data di uscita: la grande strategia per gli Smile

Tante sono state le schermaglie a Onigashima negli ultimi mesi in ONE PIECE. Mentre Monkey D. Rufy cercava di salire le scale per arrivare da Kaido, i suoi compagni hanno tenuto a bada i loro avversari, cercando di ridurre le forze nemiche. È poi arrivato il momento della battaglia tra Rufy e Kaido, tra nuova e vecchia generazione.

Le ultime settimane, per la maggior parte, si sono concentrati esclusivamente su di loro. Tra gli attacchi di Kid e Law, i fendenti di Zoro e Killer e infine i possenti pugni di Rufy, i due imperatori di ONE PIECE hanno dovuto saggiare la furia dei più giovani. Ma lo spazio dedicato a loro non deve far dimenticare che c'è un'intera guerra ai piani inferiori, che sta devastando sia i pirati di Kaido che l'alleanza tra pirati e samurai. Ma sta per entrare in gioco un'attrice chiave negli schemi.

Il trailer di ONE PIECE 1019 mostra cosa succede nei corridoi di Onigashima mentre sul tetto se le danno di santa ragione. A essere protagonista è O-Tama, la bambina capace di controllare gli animali col potere del suo Frutto del Diavolo, che ha effetto anche sugli SMILE. Con l'aiuto di Speed, la bambina sta distribuendo i Kibi Dango a tutta l'isola, così da poter far passare dalla parte dei protagonisti quante più forze possibili, indebolendo Kaido.

ONE PIECE 1019 si intitola "Il piano segreto di O-Tama! L'operazione Kibidango" e verrà pubblicato domenica 29 maggio 2022.