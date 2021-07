ONE PIECE 1020, arrivano già i primi spoiler in rete: una nuova battaglia

La pausa per le Olimpiadi di Weekly Shonen Jump ha ritardato l'uscita dei nuovi capitoli dei manga, tra cui spiccano indubbiamente ONE PIECE, My Hero Academia e altri. Il manga di Oda è in procinto di pubblicare il capitolo 1020 della storia.

Concluse le battaglie con Who's Who e Sasaki, Oda potrebbe dedicarsi ad altri scontri. Chi sarà al centro delle prossime pagine? Lo rivelano i primissimi leak rivelati con largo anticipo rispetto all'uscita ufficiale del capitolo.

Gli spoiler del capitolo 1020 di ONE PIECE ci presentano una nuova battaglia. Ecco i leak finora divulgati.

Il capitolo 1020 si intitola "Robin VS Black Maria".

Yamato è l'utilizzatrice del Ooguchi no Makami.

Robin vede alcune illusioni e le attacca, queste si scoprono essere dei subordinati di Black Maria.

Black Maria estrae la sua arma, la Wanyudo, che ha mangiato uno SMILE.

Brook attacca la Wanyudo con il suo Cold Soul .

. Black Maria deride Sanji per le sue grida d'aiuto.

Robin: "Non puoi capire perché Sanji dipende da me. È un uomo che merita di essere chiamato 'Le Ali del Re dei Pirati'".

Nico Robin usa un attacco "Higante Fleur" che sembra creare una copia di Robin ma gigantesca e con numerose braccia.

che sembra creare una copia di Robin ma gigantesca e con numerose braccia. A terra, Rufy rinviene e incontra Momonosuke.

Caribou sta osservando i due da lontano.

Rufy dice a Momonosuke che deve trasformarsi in un drago per portarlo di nuovo a Onigashima.

ONE PIECE 1020 si dedica quindi molto allo scontro di Nico Robin e Brook, mentre nel numero successivo non ci sarà nessuna pausa.