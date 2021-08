ONE PIECE 1020: Luffy pronto a tornare in azione, si avvicina lo scontro finale?

La guerra per la libertà del paese di Wa continua ad infiammare l'isola di Onigashima, e nel capitolo 1020 di ONE PIECE, oltre ad un focus specifico sulla battaglia tra Nico Robin e Black Maria dei Sei Compagni Volanti, è stato anticipato l'intenso scontro che probabilmente segnerà l'epica conclusione di questo immenso e importante arco narrativo.

Attualmente l'Imperatore Kaido è impegnato ad affrontare sua figlia sulla vetta della cupola a forma di teschio che padroneggia sull'isola di Onigashima. Il capitolo 1020 si apre proprio con alcune tavole dedicate al loro confronto, dove viene specificato anche il nome del frutto del diavolo mangiato da Yamato. Dopo un aggiornamento riguardo Robin, Nami e Brook, Oda ci porta sulla riva del porto Tokage, dove i pirati di Heart hanno portato in salvo Luffy, finito in mare in seguito allo scontro con Kaido.

Mentre il capitano dei Mugiwara sembra riprendersi rapidamente ingurgitando tutto il cibo della ciurma di Law, il piccolo Momo scoppia a piangere per la tensione accumulata durante la fuga da Kaido e per aver creduto che fosse morto. Luffy lo redarguisce immediatamente, dicendogli che è ancora il leader dei ribelli, e che metterà fine alla tirannia imposta da Kaido. "Non perderò il prossimo round. Momo portami lassù. Trasformati in un Drago e portami lì volando." con queste parole Luffy si dichiara pronto al rematch con l'Imperatore, dove potrebbero ricoprire un ruolo fondamentale anche le ali del Re dei Pirati.

In attesa del confronto finale vi lasciamo agli spoiler completi del capitolo 1021 di ONE PIECE, in arrivo l'8 agosto 2021 su Manga Plus.