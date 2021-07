ONE PIECE 1020, Nico Robin e la sua battaglia: la determinazione dell'archeologa

Sanji è stato deriso, ma il cuoco continua la sua lotta in ONE PIECE. Nel frattempo, anche altri personaggi si stanno dando da fare tra i protagonisti per mettere al tappeto i propri avversari. In un contesto estremamente caotico, arriva il capitolo 1020 di ONE PIECE che mette i pirati di cappello di paglia davanti a una nuova situazione.

Da una parte c'è Yamato che sta affrontando Kaido sul tetto di Onigashima. In forma ibrida, la ragazza lancia il suo colpo verso il padre, affermando che dopo questa guerra Wano verrà liberata; naturalmente l'imperatore non lascerà che ciò accada e anzi vuole che Yamato accetti il posto di shogun di Wano, continuando il lavoro di Orochi. La battaglia però sembra mettere Yamato in difficoltà e difficilmente riuscirà a reggere finché non tornerà il protagonista di ONE PIECE.

La seconda fase del capitolo si concentra invece sulla battaglia tra Brook, Nico Robin e Black Maria. Le illusioni usate dai sottoposti del Tobi Roppo non funzionano, con Nico Robin che le mette al tappeto, ma Black Maria interviene e mette in difficoltà i due mugiwara. Grazie all'intervento di Brook, il Wanyudo di Black Maria si congela e le fiamme vengono spente, permettendo a Robin di muoversi nuovamente sul pavimento in tutta sicurezza.

Brook capisce che Nico Robin è decisa ad affrontare Black Maria e la lascia quindi da sola, occupandosi dei vari sottoposti nell'area. Black Maria intanto deride Sanji, ma Nico Robin non si lascia distrarre da queste parole, affermando invece che il cuoco è la persona adatta per sostenere Rufy. Inizia così il suo attacco Gigante Fleur, con il quale crea la propria versione gigante.

In basso, a Wano, Rufy è stato portato a riva dai pirati di Hearts e lì hanno incontrato Shinobu e Momonosuke. Caribou, nascosto, è preoccupato che Rufy perda mentre il capitano chiede più carne, ma non solo. Sul finale del capitolo 1020 di ONE PIECE, Rufy chiederà a Momonosuke di trasformarsi in un drago e riportarlo su Onigashima. Il piccolo obbedirà alla richiesta?