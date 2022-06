ONE PIECE 1020: lo spettacolare ritorno sul campo di battaglia di Nico Robin

I Mugiwara hanno affrontato molte sfide e avversari ostici nel corso del loro lungo viaggio raccontato in ONE PIECE. Non tutti però hanno avuto la possibilità di sfoggiare le loro capacità combattive come il Monster Trio. Nico Robin in particolare ha affrontato pochi scontri diretti, ma nell’episodio 1020 dell’anime le cose sono cambiate.

L’arco narrativo ambientato a Wano si sta rivelando prezioso per alcuni tasselli fondamentali per la prosecuzione della storia, e con riferimenti al passato di figure illustri, ma soprattutto sta mettendo a dura prova l’intera ciurma di Cappello di Paglia. Addentrarsi ad Onigashima ha rappresentato un compito non semplice, reso più complesso dal dover affrontare i migliori uomini dei Pirati delle Cento Bestie.

Come specifica l’utente @roadponeglyphs_ nel post riportato in calce, la bella archeologa dei mugiwara non ha avuto uno scontro diretto negli ultimi 18 anni, parlando dell’anime, e finalmente la situazione sembra essersi sbloccata. Accorrendo in aiuto a Sanji, che qualche istante prima aveva urlato il suo nome, Nico Robin fa un’entrata in scena pazzesca, colpendo con una mano gigantesca grazie ai poteri del frutto Fior Fior, Black Maria una dei Sei Compagni Volanti della ciurma di Kaido.

Per finire ricordiamo che presto avrà inizio la Road to Laugh Tale, e vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1052 in arrivo il 12 giugno su Manga Plus.