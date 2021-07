ONE PIECE 1020, spoiler completi del capitolo: le ali che porteranno verso la vittoria

La pausa di Weekly Shonen Jump è finita e quindi stanno per tornare gli attesi capitoli dei manga. In vista c'è ONE PIECE 1020, vediamo gli spoiler completi cosa raccontano del capitolo.

I primi spoiler di ONE PIECE 1020 l'avevano già previsto, sarà una battaglia principalmente tra Nico Robin e Black Maria, e proprio questo è il titolo: "Robin VS Black Maria". Nella copertina, Denjiro sta dormendo con un mink samurai leopardo, sognando di mangiare tempura. Il capitolo inizia con Kaido che sta parlando sul teschio di Onigashima: "Frutto Cane Cane mitologico, modello 'Ooguchi no Makami'. Una bestia mitologica e divinità protettrice di Wano!! Non pensavo che proprio uno che si fa chiamare Oden l'avrebbe mangiato!!"

Kaido colpisce Yamato con il kanabo, dicendo poi che Orochi è stato bravo come dittatore e nel trasformare l'isola in una fabbrica di armi, e ora l'imperatore vuole che Yamato prosegua l'operato, ma la donna risponde negativamente e che anzi libererà il paese. Yamato usa un nuovo attacco chiamato Namuji Hyoga, sparando delle fiamme dalla bocca. Kaido attacca con un Boro Breath e i colpi cozzano a mezz'aria con un'esplosione.

Nella sala del banchetto al terzo piano, Robin è davanti a tre persone importanti per lei: Nico Olvia, il dottor Clover e il gigante Jaguar D. Saul. I tre sono felici di vedere Robin e la chiamano. Anche Robin è felice e corre verso di loro mentre Brook le dice di non farlo. Robin si ferma appena in tempo capendo della trappola e usa Tres Mano: Freesia per eliminare le illusioni. Scopriamo che i tre erano subordinati di Black Maria, la quale utilizza la Nebbia Illusoria.

Robin e Brook scappano mentre Black Maria e i subordinati li inseguono, con lo scheletro che dice che ormai riconosce le illusioni dato che ci ha convissuto per 50 anni nel triangolo Florian. Black Maria usa il Furisode Wanyudo e li attacca con un'arma fiammeggiante. Anche l'arma è uno dei suoi subordinati che ha mangiato il Pug SMILE, diventando un cane con un volto umano. Black Maria salta sul soffitto e riesce a pararsi di fronte a Robin e Brook e poi brucia il pavimento. I due saltano per evitare le fiamme e poi Robin usa lo Spider Net per creare una ragnatela per trattenere tutto.

Brook usa il suo spirito per attaccare il Wanyudo con il Cold Soul, congelandolo. Black Maria è furiosa e attacca Robin ma Brook torna in tempo per usare la Soul Parade: Eisbahn per congelare il suolo e spegnere le fiamme. Robin è così al sicuro. Black Maria e Robin sono una di fronte all'altra. Black Maria prende in giro Sanji ma Robin risponde dicendo che sarà lei a occuparsi del Tobi Roppo, mentre Brook si occuperà dei sottoposti. Robin poi ha parole dolci per Sanji, dicendo anche che lui è una delle due ali del Re dei Pirati. Evoca poi una gigantesca versione di se stessa con il Gigante Fleur.

Si passa al porto Tokage a Wano, con Shinobu e Momonosuke che incrociano Rufy e i pirati di Heart. Rufy dice al bambino di preoccuparsi dopo per Kinemon e Kiku, mentre Caribou osserva dalle macerie, preoccupato. Rufy infine chiede a Momonosuke di trasformarsi in drago e di portarlo di nuovo a Onigashima. ONE PIECE 1020 finisce così, mentre il capitolo 1021 arriverà la prossima settimana.