ONE PIECE 1020, teorie e data di uscita: una pausa e poi una nuova lotta

Per ora ONE PIECE si sta concentrando sulle battaglie di Onigashima con gli ufficiali in primo piano. Considerate le tante schermaglie minori che ci sono state, adesso è giunta l'ora di vedere in azione i più forti nei vari 1 VS 1.

Jinbe ha concluso il suo scontro mentre nel recentissimo capitolo di ONE PIECE è stato il turno di Franky. Il cyborg ha battuto Sasaki, anche se a costo del suo robot. È ancora vivo e in piedi e, considerata l'ultima tavola dello scontro, è difficile che Sasaki si rialzi. A chi toccherà adesso?

ONE PIECE 1020 ci mostrerà altri frangenti dello scontro tra Queen e Sanji, che ormai stanno impegnando circa una pagina per capitolo, mentre altro spazio sarà dedicato a Zoro che sta ricevendo l'iniezione per riprendersi. Lo spadaccino dei Mugiwara potrebbe riuscire a tornare in azione già dal prossimo capitolo e trovare un avversario.

Considerato però il finale del capitolo 1019, c'è da aspettarsi almeno qualche pagina dedicata a Yamato e Kaido. Il duello sulla cima di Onigashima si trascinerà ancora per qualche altro capitolo con Oda che lo dividerà in modo tale da mostrare anche la ripresa di Rufy e il suo ritorno su Onigashima. Infine, le ultime pagine del capitolo potrebbero essere dedicate a Black Maria e al suo scontro con Nico Robin e Brook. Il Tobi Roppo ragnesco è l'ultimo rimasto da sconfiggere ed è possibile che Oda si concentri prima su di lei per poi passare alle battaglie con Queen e King e, infine, Kaido.

Con Weekly Shonen Jump in pausa per le Olimpiadi di Tokyo 2020, il capitolo 1020 di ONE PIECE arriverà soltanto il primo agosto 2021 su MangaPlus.