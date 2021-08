ONE PIECE 1021: demoni e ragni in uno scontro incendiato

Ormai la battaglia di Onigashima è nel vivo, con scontri da una parte e dall'altra dell'isola. Per ora abbiamo già assistito alla sconfitta di alcuni Tobi Roppo, ne resta ancora uno però in gioco. In ONE PIECE abbiamo assistito all'ingresso in battaglia di Black Maria, la donna gigante dai capelli biondi e proprietaria del quartiere delle oiran.

Tolti di mezzo i seguaci minori grazie a Brook, che se n'è fatto carico, Nico Robin ha evocato un Gigante Fleur per occuparsi di Black Maria. ONE PIECE 1021 si concentra proprio sullo scontro tra le due donne, con Oda che ha messo in risalto le loro capacità. La sfida inizia subito in modo acceso, con Black Maria che risponde a vari attacchi di Nico Robin.

Dopo poche pagine sembra l'archeologa dei Mugiwara quella in svantaggio, iniziando a subire svariati colpi. Mentre è nel momento di massima difficoltà ricorda però del periodo passato con l'Armata Rivoluzionaria, in particolare insieme a Sabo e Koala. I due offrirono di insegnare alla Mugiwara alcune tecniche, tra il Ryuusouken e il Karate degli Uomini Pesce, con Robin che accetta di imparare entrambe le cose.

Sfruttando le mosse imparate, nel presente di ONE PIECE Nico Robin si libera e attiva una nuova mossa, evocando un demone che sconfigge Black Maria con un paio di attacchi ben assestati. La battaglia sul piano non è finita dato che le sottoposte della donna erano ancora nei paraggi, ma di loro si occupa Brook con un attacco congelante.

A Wano, mentre Rufy si è ormai rifocillato ed è pronto per lo scontro, Momonosuke fa una richiesta importante a Shinobu: quella di usare il Frutto del Diavolo su di lui, così da poter ottenere un corpo adulto e poter acconsentire alla richiesta di Rufy. Shinobu si rifiuta, ma sarà convinta da Momonosuke?