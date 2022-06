ONE PIECE 1021: la forma ibrida dell'Imperatore Kaido debutta nell'anime

Mentre nel manga di ONE PIECE l’arco di Wano sembra essere vicino alla conclusione, l'anime è entrato nel vivo della seconda fase. Lo scontro tra la vecchia e la nuova generazione di pirati sulla Cupola Teschio di Onigashima ha raggiunto livelli di intensità inaspettati, rivelando anche una nuova forma dell’Imperatore Kaido.

Per Luffy, Kidd e Law una battaglia del genere rappresenta l’occasione perfetta per determinare la loro superiorità in quanto pirati, ma finora i loro attacchi e gli sforzi comuni non sembrano aver scalfito in maniera decisiva i due Imperatori. Attualmente Big Mom e Kaido sono in netto vantaggio, e a peggiorare la situazione vi è il debutto della forma ibrida del capitano dei Pirati delle Cento Bestie.

Il canale YouTube di Crunchyroll ha condiviso proprio al sequenza in cui l’Imperatore rivela la sua forma inedita, sorprendendo i tre capitani e i loro compagni, che appaiono già fisicamente provati. Luffy chiede a Zoro di concedergli un minuto di riposo per riprendere le forze. Una trovata che genera un po’ di ilarità tra gli alleati, ma che potrebbe essere fondamentale per l’esito della battaglia.

Per concludere ricordiamo che il manga di ONE PIECE sarà in una lunga pausa.