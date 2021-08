ONE PIECE 1021 spoiler: il demonio prende forma nella battaglia

Non c'è ancora spazio per rifiatare. Nonostante alcune vittorie, la situazione a Onigashima non è ancora conclusa e quindi i protagonisti di ONE PIECE devono continuare a dare fondo alle proprie energie per abbattere i loro avversari. In particolare, c'è uno scontro che si sta tenendo negli ultimi capitoli.

Come continuerà la lotta tra Nico Robin e Black Maria? Come spiegano gli spoiler di ONE PIECE 1021, questa sarà al centro del capitolo.

Il capitolo 1021 di ONE PIECE si intitola "Demonio".

La maggior parte del capitolo sarà incentrato sullo scontro tra Nico Robin e Black Maria.

Tutti gli attacchi del Tobi Roppo finiscono con la parola "Maria".

Robin ha un breve flashback con Sabo, Koala e Hack.

Koala voleva insegnare a Robin il Karate degli Uomini Pesce mentre Sabo voleva insegnarle il Ryuusouken .

. Robin ricorda tutto quello che ha imparato e il momento in cui lo sfruttò, quando la Thousand Sunny era sott'acqua verso l'isola degli Uomini Pesce e lei uso la Gigantesca Mano per evitare che la nave colpisse alcuni scogli.

Robin usa una nuova tecnica chiamata "Demonio Fleur" che trasforma il suo corpo gigante in un demone nero.

che trasforma il suo corpo gigante in un demone nero. L'archeologa usa un nuovo attacco chiamato "Thousand Fleur Karate Gigantium".

Si ritorna a Rufy che alla fine del capitolo sta mangiando e sembra essersi ripreso.

Alla fine del capitolo, Momonosuke chiede a Shinobu di usare il suo Juku Juku no Jutsu per trasformarlo in un adulto.

Shinobu tuttavia sembra non accettare la sua richiesta.

ONE PIECE sarà poi in pausa la prossima settimana per il calendario estivo di Weekly Shonen Jump.