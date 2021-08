ONE PIECE 1021 spoiler e immagini: il riassunto completo del prossimo capitolo

Era nell'aria dopo gli eventi narrati da Eiichiro Oda nelle pagine degli scorsi capitoli. Archiviati vari scontri, in ONE PIECE 1021 è il turno di Black Maria di scendere in campo. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento settimanale col manga dei record?

Gli spoiler di ONE PIECE 1021 avevano già anticipato un'intensa battaglia tra la Tobi Roppo e Nico Robin. Vediamo però ora per bene come si svolge l'intero scontro con tutti i suoi dettagli grazie al riassunto completo di ONE PIECE 1021 con tanto di immagini spoiler.

ONE PIECE 1021 si intitola "Demonio" e in copertina vediamo Franky e Senor Pink piangenti in un bar con un barman leopardo mentre bevono. Il capitolo inizia con la battaglia tra Nico Robin e Black Maria, riprendendo lì dove si era fermata nello scorso capitolo. Black Maria commenta che la forma gigante di Nico Robin deve consumare molte energie, ma Robin risponde di non preoccuparsi dato che finirà tutto in fretta.

Robin usa un nuovo attacco chiamato "Serpente Marino" e usa le sue braccia giganti come serpenti per avvolgere le gambe di Black Maria. Tuttavia la Tobi Roppo usa le punte della sua arma per attaccare le braccia dell'archeologa. Black Maria capisce che i danni inferti alla versione gigante feriranno anche Robin, così continua ad attaccare le braccia giganti. La Tobi Roppo usa la punta delle sue gambe che hanno degli artigli velenosi per continuare a colpire le braccia giganti.

La Mugiwara non ha quindi altra scelta se non ritirarsi ed evitare gli attacchi. Black Maria usa però l'attacco "Maria Net" per lanciare una tela di ragno e cattura le braccia giganti di Robin. Usa poi un altro attacco "Oshizu Maria" per legarla e renderla indifesa. A questo punto la donna gigante usa i suoi tirapugni per colpire Robin in faccia con un "Oiran Knuckle". Robin avverte tutti questi attacchi e deve far svanire la creazione gigante, ma evoca altre quattro braccia dietro Black Maria per provare a bloccarla, ma quest'ultima risponde con un "Ikito Maria" per creare un muro di ragnatele e bloccare l'attacco.

Lo scontro continua con un attacco e l'altro, con Black Maria che crea un muro di fuoco con un "Atata Maria", incendiando le sue ragnatele. Continua però a deridere Robin, dicendo che nessun fiore può sbocciare in questo mare di fuoco, bloccando a sorpresa l'archeologa con una ragnatela alle spalle. Sembra finita per lei, come dice anche Black Maria, ma Brook che è ancora nei paraggi risponde che è stupido da parte sua pensarlo.

Mentre Robin continua a venire colpita, parte un flashback dove ripensa ai suoi momenti nei due anni di timeskip con Koala e Sabo. I due offrono alla ragazza di imparare rispettivamente il Gyojin Karate e il Ryuusouken. Hack arriva e dice a Koala e Sabo di lasciare Robin in pace dato che non ha bisogno di protezioni e che le sue capacità di bloccaggio sono già forti. Però Robin sembra voler imparare le mosse e capire come migliorare le sue, e Koala e Sabo sono contenti di poter fare da insegnanti.

Nel presente di ONE PIECE 1021, Robin ritrova le forze e usa un nuovo attacco chiamato "Mil Fleur Gyojin Karate: Giganteum" colpendo il soffitto con dei palmi giganti e creando un'immensa onda d'urto. Le macerie cadono e smorzano le fiamme e distruggono le ragnatele di Black Maria. Robin non si ferma qui e usa il "Demonio Fleur", trasformando il suo corpo gigante in demone nero con ali da pipistrello, corna e zanne. Black Maria urla di terrore ed esclama "un demone?!". Robin continua a creare braccia intorno all'avversaria e la blocca, con l'attacco che culmina in una doppia pagina dove Black Maria viene messa KO.

Brook è nei paraggi mentre le seguaci di Black Maria stanno assistendo alla scena, sentendo l'urla della loro padrona. Lo scheletro comunque non si ferma e attacca tutte e tre mettendole fuori gioco con un "Phrase D'armes Orchestra". Brook afferra Robin che è gravemente ferita e scappa, mentre un Merries sta osservando le loro mosse.

Si passa poi al porto Tokage. Rufy sta mangiando un mese di provviste di Caribou, mentre i pirati di Heart chiedono al mugiwara la situazione a Onigashima. Shinobu e Momonosuke stanno parlando da soli e il bambino fa una richiesta importante: quella di ricevere i poteri del Frutto del Diavolo di Shinobu così da poter diventare adulto. Shinobu non vuole acconsentire alla richiesta dato che Momonosuke avrebbe un corpo adulto ma con la mente di un bambino, ma il futuro shogun insiste, chiudendo il capitolo 1021 di ONE PIECE.