ONE PIECE 1021, teorie e data di uscita posticipata: un altro scontro verso la fine?

Prima della pausa estiva per l'Obon, che porterà una festa per tutte le riviste giapponesi, Weekly Shonen Jump compresa, ci sarà ancora un altro capitolo di ONE PIECE. Il manga di Eiichiro Oda sembra volersi avviare verso la conclusione della guerra di Onigashima dato che sempre più scontri si stanno concludendo.

Svariati Tobi Roppo sono stati già sconfitti almeno all'apparenza. In piedi restano X-Drake, che però ha deciso di allearsi con i Mugiwara combattendo quindi contro Kaido, e Black Maria. La donna gigante ha affrontato Nico Robin e Brook in ONE PIECE 1020, con lo scorso capitolo che ha segnato però soltanto l'inizio delle ostilità. Brook si occuperà dei sottoposti della donna mentre sarà Nico Robin ad affrontarla in un 1 VS 1.

In ONE PIECE 1021 vedremo quindi il prosieguo di questo scontro, con Nico Robin che ha evocato un Gigante Fleur per affrontare Black Maria. Oda potrebbe decidere di mettere momentaneamente in disparte le altre storie per presentare in una metà la battaglia di Brook e nell'altra quella di Nico Robin. I due mugiwara potrebbero portare altre due vittorie fondamentali nello scacchiere di Onigashima.

Il capitolo 1021 di ONE PIECE sarà pubblicato su MangaPlus ma non domenica, bensì lunedì 9 agosto 2021 alle ore 17:00. La causa di questo ritardo è da ricercarsi nel posticipo dell'uscita ufficiale di Weekly Shonen Jump in Giappone che, tra festività e Olimpiadi di Tokyo 2020, uscirà di martedì invece che di lunedì come solito.