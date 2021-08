ONE PIECE 1022 data di uscita e teorie: pausa estiva, poi una nuova battaglia

I Tobi Roppo sono sempre più in difficoltà. Da quando O-Tama ha ribaltato la situazione a Onigashima col suo potere, gli ufficiali nemici hanno subito svariate sconfitte nei recenti capitoli di ONE PIECE. Rimaneva però Black Maria, la donna che ha messo in difficoltà Sanji e che ha ingaggiato uno scontro con Nico Robin.

L'archeologa non si è tirata indietro, combattendo anche da sola permettendo a Brook di concentrarsi sulle tre sottoposte rimaste del ragno gigante. Non senza sforzi, Nico Robin ha tirato fuori tutte le sue nuove tecniche per abbattere Black Maria in ONE PIECE 1021. Una battaglia che ha quindi portato alla sconfitta dell'ultimo dei Tobi Roppo rimasti dalla parte di Kaido, tutto questo mentre Rufy si sta rifocillando e Momonosuke è più deciso che mai ad aiutarlo.

E ora cosa succederà in ONE PIECE 1022? L'inizio sarà probabilmente dedicato proprio agli avvenimenti su Wano, con un discorso tra il piccolo shogun e la sua attuale guardiana. Probabilmente interverrà Rufy per cercare di sbloccare la situazione a suo modo, chiudendo una parentesi che sarà breve prima di spostarci al prossimo scontro. Rimangono infatti ancora delle battaglie da risolvere: mentre Zoro potrebbe finalmente rimettersi in piedi e trovare in King il suo avversario definitivo, sarà Sanji a mettersi in mostra in questo capitolo.

Il cuoco ha già ingaggiato battaglia con Queen ed entrambi sembrano sul punto di utilizzare le loro mosse migliori. Pertanto nei prossimi due capitoli di ONE PIECE potremo vedere Sanji VS Queen, fondamentale per l'esito della battaglia a Onigashima. ONE PIECE 1022 sarà pubblicato su MangaPlus il 22 agosto alle 17:00 a causa della pausa estiva di Weekly Shonen Jump.