ONE PIECE 1022 spoiler completi: è il turno dei più forti

È il turno delle star di ONE PIECE. Pian piano, Eiichiro Oda ha ripulito il campo di battaglia dagli scontri minori, occupandosi di quelli più importanti. Con gli spoiler di ONE PIECE 1022 entrano in scena i più forti.

Il capitolo 1022 di ONE PIECE si intitolerà "L'ingresso delle Star". In copertina, alcuni membri della tribù Tontatta giocano a nascondino con alcune rane in dei cespugli. Il capitolo inizia con un nuovo aggiornamento della guerra di Onigashima fatto dal narratore, che spiega come la differenza dei numeri tra le due fazioni siano assottigliati. Vediamo la mappa di Onigashima con la posizione di tutti i Tobi Roppo sconfitti. Si intravede anche Onigashima in volo, con la Capitale dei Fiori ormai vicina. Mancano 15 minuti all'arrivo dell'isola sulla città.

Rufy sta urlando pieno di energia, gonfio per il cibo mangiato. Sull'isola di Kaido invece, Raizou e Fukurokuju stanno combattendo al terzo piano. Raizou crea dei cloni, mentre l'Oniwabanshuu è in grado di controllare i lobi delle proprie orecchie per combattere e usarli come fruste. I cloni di Raizou non bastano e il ninja viene colpito. I due ingaggiano in un discorso, dove Raizou menziona come siano tutti morti il giorno dell'esecuzione di Oden, e quelli che Fukurojuku vede sono soltanto fantasmi guidati dai propri sentimenti. La notte di Kaido e Orochi giungerà al termine, mentre vediamo anche gli altri Foderi Rossi: Kinemon, Kiku e Ashura sono a terra, gli altri stanno correndo o combattendo.

Sempre al terzo piano di Onigashima, Killer e Hawkins stanno combattendo. Gli attacchi di Killer non vanno a segno, dato che Hawkins sembra aver conservato molte vite. Ridendo, Hawkins dice che non gliene restano molte, ma il problema è quali sono rimaste. Al secondo piano, Law e Kid stanno affrontando Big Mom, ma all'improvviso Kid cade a terra con una ferita al petto. Si torna al terzo piano, con Hawkins che conferma che possiede la vita di Kid e quindi non può essere ucciso da Killer.

Al palco centrale, King e Queen stanno sconfiggendo tutti sul piano, insieme. L'area è in fiamme, Marco ha raggiunto il limite e non riesce più a fermarli. Sanji ha provato a combattere con loro, ma è stato sbalzato via. Sanji urla a Chopper e Miyagi di prendere Zoro e portarlo via se la medicina non dovesse funzionare, ma il dottore risponde che potrebbe volerci del tempo prima che faccia effetto. Sanji torna a combattere e colpisce Queen in faccia. King si dirige verso Zoro. Perospero è ancora nella sala, mentre mira a Sanji. L'attacco viene però interrotto da Nekomamushi, che sbalza via il comandante di Big Mom.

Chopper, Miyagi e Tristan stanno correndo via con Zoro, ma King appare e li blocca. King crea una palla di fuoco con le mani e attacca Chopper e gli altri con l'attacco "Andon". Marco appare e blocca l'attacco di King con il suo "Fushi Azami". Marco spiega le origini della razza di King, una razza che viveva sulla Barriera Rossa e che era in grado di evocare il fuoco con le mani. Queen entra in scena e dice che è stanco e che ucciderà Marco. Si prepara quindi con un raggio laser, mentre King prepara il suo attacco. Marco però dice che la sua parte è finita e lascia che le star entrino in scena.

Le bende di Zoro si strappano, Chopper è scioccato. Zoro usa lo stile a tre spade: Rengoku Onigiri, Sanji usa il Diable Mouton Shot: in coppia i due ufficiali di Rufy finiscono il capitolo 1022 di ONE PIECE con un eccezionale doppio attacco a Queen e King. I due sono convinti, se vinceranno questa battaglia Rufy diventerà il Re dei Pirati.