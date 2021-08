ONE PIECE 1022 spoiler: nuovi scontri al centro della scena, il tempo scorre

I capitoli di ONE PIECE stanno regalando tante sorprese una dietro l'altra. Ormai i Tobi Roppo sono stati sconfitti dai Pirati di Cappello di Paglia e sono in pochi gli ufficiali di Kaido rimasti attivi a Onigashima. Per poter vincere la guerra contro l'imperatore sarà fondamentale batterli tutti, in particolare quelli più forti e pericolosi.

Chi sarà al centro del prossimo capitolo? Vediamo insieme quali sono i primi spoiler di ONE PIECE 1022.

Il capitolo partirà con lo scontro tra Raizo e Fukurokuju .

. Viene annunciata la sconfitta dei Tobi Roppo pubblicamente a tutta Onigashima.

Mancano 15 minuti e poi Onigashima arriverà a Wano, atterrando sulla Capitale dei Fiori.

Killer VS Hawkins .

. Hawkins ha legato il proprio poter a Kid, pertanto se subirà ferite queste verranno passate al capitano.

Sanji VS King e Queen .

. Nekomamushi attacca Perospero, con quest'ultimo che stava per attaccare Sanji con una Candy Arrow.

Marco blocca un attacco di King.

Zoro si riprende.

Alla fine del capitolo, Zoro e Sanji attaccano King e Queen in una stupenda pagina doppia.

in una stupenda pagina doppia. Zoro: "Se vinciamo questa battaglia...", Sanji: "Sì, saremo più vicini...", insieme: "A far diventare Rufy il Re dei Pirati!".

Si preannuncia quindi un capitolo molto emozionante, ma che arriverà soltanto il 22 agosto 2021 su MangaPlus a causa della pausa estiva di Weekly Shonen Jump.