ONE PIECE 1023 data di uscita e previsioni: gli scontri all'apice

Il lungo viaggio di Rufy in ONE PIECE è arrivato a un punto cruciale. Nel corso della navigazione e dell'esplorazione delle tante isole, il pirata col cappello di paglia ha affrontato pirati di scarso valore, esponenti della marina, membri della Flotta dei Sette e alcuni dei criminali più pericolosi al mondo.

Adesso però tocca addirittura a un imperatore e alla sua ciurma, quella di Kaido delle Cento Bestie. La maggior parte dei guerrieri più forti dell'imperatore sono caduti negli scorsi capitoli di ONE PIECE: i Tobi Roppo hanno perso, così come i giganteschi Number. Rimangono però ancora alcuni fronti da vincere per i pirati di cappello di paglia.

In ONE PIECE 1022 abbiamo visto l'atteso scontro di Zoro & Sanji VS King & Queen, ovvero gli esponenti più forti delle rispettive ciurme esclusi i capitani. Ma ci sono ancora altre battaglie da vedere a Onigashima: abbiamo X-Drake VS Apoo, Nekomamushi VS Perospero, Inuarashi VS Jack, Raizo VS Fukurokuju, Killer VS Hawkins e soprattutto lo scontro di Kid & Law VS Big Mom. Ci sono quindi ancora diversi scenari da coprire e, almeno brevemente, Oda ce li mostrerà tutti.

Quale di questi vedremo in ONE PIECE 1023? È più probabile che per ora il mangaka si concentrerà sugli scontri minori, lasciando quindi la lotta contro King, Queen e Big Mom per ultime, anche se inevitabilmente ci mostrerà qualche tavola o due per l'avanzamento dello scontro. Inoltre parte dello spazio va dedicato anche a Rufy e a Momonosuke, col loro ritorno a Onigashima in volo.

Nel prossimo capitolo del manga potremo quindi vedere l'inizio della battaglia dei due ufficiali di Rufy, un altro scontro con forse Nekomamushi VS Perospero e infine il ritorno del capitano sull'isola. ONE PIECE 1023 uscirà il 29 agosto alle ore 17 su MangaPlus.