ONE PIECE 1023: il riassunto spoiler completo e immagini del capitolo

Dopo Rufy, anche le ali del futuro Re dei Pirati fanno la loro mossa. Il finale dello scorso capitolo di ONE PIECE ha portato Zoro e Sanji davanti ai loro avversari principali, le calamità King e Queen.

E negli spoiler di ONE PIECE 1023 abbiamo visto che sarà un capitolo molto pepato. Tanta azione, tante informazioni e scene che gasano nel riassunto completo di ONE PIECE 1023. Dal titolo "Come due gocce d'acqua", accompagnato da una copertina che fa risaltare Bibi in concomitanza con il capitolo speciale a lei dedicato, il capitolo riprende lì dove si era concluso il precedente.

Zoro e Sanji sono in piedi davanti a King e Queen, entrambi a terra e coperti da una nuvola di polvere. Chopper è sorpreso di vedere gli effetti della medicina mink, mentre i subordinati dei pirati delle cento bestie sono sorpresi di vedere le due calamità cadere. Uno dei subordinati punta la pistola a Zoro, ma viene sconfitto prima da Kawamatsu. Hyogoro dice a tutti di non interferire con lo scontro e di fare in modo che nessuno degli avversari possa farlo. Marco osserva King e Queen mentre si rialzano e ricorda le parole di Barbabianca che racconta come, prima dei tempi di Mary Geoise, sulla Linea Rossa ci fosse un paese divino. Mentre Marco è assorto in questi pensieri, alcuni nemici iniziano a sparargli.

Izo arriva però in tempo, rispondendo al fuoco e portando via Marco dall'area. Queen e King ritornano in battaglia, con il primo che spara laser verso Sanji e Zoro, ma vengono evitati. Zoro si accorge che qualcosa non va con Sanji, che dice come si senta strano dopo aver usato due volte la Raid Suit. Ma non si sente male o peggio, solo diverso. Nel mentre, King prova a colpire Sanji con la spada, ma Zoro lo blocca. Queen prova a colpire Zoro con una tecnica chiamata Bridal Grapper, ma Sanji blocca l'artiglio con un calcio di fuoco. Queen ride e dice che Sanji è uno dei cyborg di Germa. Sanji risponde però di essere umano al 100%, ma Queen si chiede da quando gli umani possano creare fuoco, e se per caso lui non sia uno dei membri della razza Lunaria. Dopo queste parole, si vede la faccia di King, in silenzio.

Sanji inizia a colpire Queen con i calci di fuoco, ma quest'ultimo dice che non importa, tanto sta affrontando un cyborg che neanche Vegapunk potrebbe creare. Zoro e King continuano a combattere. Improvvisamente, la lama di King cambia forma e permette alla calamità di strappare via due spade dalle mani di Zoro. King prova poi a colpire con un pugno il volto di Zoro ma viene fermato dalla spada nella bocca. I due si scambiano qualche battuta mentre Zoro si riprende le spade e torna a combattere. Hyogoro e Kawamatsu stanno osservando la battaglia di Zoro e King. Kawamatsu dice che Zoro è uno spadaccino formidabile, mentre Hyogoro dice che gli ricorda Shimotsuki Ushimaru, daimyo di Ringo. Nel frattempo, si vede anche un'immagine di Ryuma con cicatrici e un occhio chiuso come Zoro.

Al secondo piano di Onigashima, Jack è nella sua forma mammuth ibrida e continua a combattere con Inuarashi. Quest'ultimo lo afferra per la proboscide e lo getta via dalla stanza, andando in un luogo dove arriva la luce della luna. Inuarashi riesce così a usare la forma Sulong. All'esterno, Nekomamushi ha raggiunto Perospero e anche lui si trasforma nella forma Sulong per affrontare il suo avversario, con Carrot e Wanda che stanno a guardare. Raizo e Fukurokuju stanno ancora combattendo al secondo piano.

Si passa poi alla costa di Wano, dove i pirati Heart sono spaventati. Rufy accoglie il nuovo Momonosuke, cresciuto e ora in forma di drago in una doppia pagina finale che chiude il capitolo 1023 di ONE PIECE.