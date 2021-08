ONE PIECE 1023: spalla a spalla, Zoro e Sanji combattono insieme

La battaglia di Onigashima va avanti e uno a uno i nemici cadono. La ciurma messa su da Kaido l'imperatore però è molto vasta e può contare ancora su esponenti davvero forti e con taglie superiori al miliardo. Le calamità sono il trio più potente al servizio dell'imperatore, e i protagonisti di ONE PIECE dovranno darsi da fare per abbatterli.

Nello scorso capitolo, King e Queen hanno seminato il caos nella sala centrale con la loro potenza. Ma alla fine Zoro e Sanji sono intervenuti con uno straordinario doppio attacco che ha dato inizio alla battaglia di coppia. Le due ali del Re dei Pirati scatenano una nuova fase in ONE PIECE, partita col capitolo 1023.

Intitolato "Come due gocce d'acqua", il capitolo inizia ancora una volta sul palco centrale, dove Hyogoro fa in modo che nessuno prenda di mira Zoro e Sanji, ordinando ai suoi di non far intervenire nessuno nello scontro. Mentre King e Queen si rialzano, anche Marco scappa grazie all'intervento tempestivo di Izo. Le due calamità combattono contro Zoro e Sanji, ma quest'ultimo sembra avvertire qualche sensazione diversa nel suo corpo dopo aver usato la Raid Suit.

Queen capisce che Sanji è un altro dei cyborg di Germa, ma il Vinsmoke nega. Eppure secondo Queen soltanto i Lunaria sono capaci di tirare fuori fiamme dal proprio corpo, beccandosi uno sguardo strano da King. Quest'ultimo però è indaffarato con Zoro e i due si combattono a colpi di spade e non solo. Hyogoro guarda lo spadaccino combattere e, insieme a Kawamatsu, in lui rivede Shimotsuki Ryuma.

In gioco c'è anche la terza calamità, Jack, che sta affrontando Inuarashi. Quest'ultimo scaraventa il suo avversario in un'altra stanza e attiva la trasformazione Sulong. All'esterno, Nekomamushi affronta Perospero e anche lui sfrutta la luce della luna per trasformarsi. Mentre Raizo sta ancora combattendo Fukurojuku, fiducioso della nuova alba che arriverà a Wano, Rufy è a terra con Momonosuke, trasformato in un drago gigantesco.

Shinobu ha obbedito agli ordini usando il potere del suo Frutto del Diavolo su Momonosuke. Adesso il protagonista di ONE PIECE è pronto per tornare in battaglia.