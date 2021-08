ONE PIECE 1023 spoiler, calamità, segreti e sorprese: le novità sul prossimo capitolo

Adesso che anche Zoro e Sanji sono entrati in azione contro i loro avversari definitivi, gli accoppiamenti a Onigashima sembrano essere completi. La battaglia in ONE PIECE continua con nuovi segreti e rivelazioni che prendono forma con le anticipazioni leakate da pochi minuti del prossimo capitolo.

Ecco gli spoiler del capitolo 1023 di ONE PIECE.

King e Queen stanno bene dopo l'attacco di Zoro e Sanji.

Marco ricorda ciò che gli disse Barbabianca sulla "terra divina" che c'era sopra la Red Line.

Lo scontro tra Zoro & Sanji VS King & Queen continua .

. Sanji dice a Zoro che il suo corpo sembra "strano" dopo aver usato la Raid Suit per la seconda volta.

Queen prende in giro Sanji per essere un cyborg Germa.

Queen chiede a Sanji che se quelle gambe infuocate sono macchinari, Sanji gli risponde di essere 100% umano .

. Queen si chiede se un normale umano possa creare fuoco e gli chiede se è parte di una certa razza.

Dopo, vediamo il viso di King che implica che Queen stia parlando della razza di King.

Tuttavia, il Diable Jambe di Sanji non è niente in confronto alla potenza delle fiamme sprigionata della razza di King.

Hyogoro e Kawamatsu parlano di Zoro mentre lo vedono combattere con King. Dicono che gli ricorda molto un daimyo di Ringo, Shimotsuki Ushimaru. E anche il leggendario spadaccino Shimotsuki Ryuma.

C'è Jack VS Inuarashi, rivediamo Raizou VS Fukurojuku e anche Perospero VS Nekomamushi.

Sul finale del capitolo di ONE PIECE, Momonosuke è diventato adulto. Adesso ha 28 anni e si è trasformato in un drago davanti a Rufy.

Rufy: "Forza, Momo!! Torniamo a Onigashima!!"

ONE PIECE non sarà in pausa la prossima settimana, con il capitolo 1024 che sarà quindi regolarmente disponibile il 5 settembre.