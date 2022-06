ONE PIECE 1023 trailer e data di uscita: una sfida di scienza

Mentre il manga di ONE PIECE è in pausa, l'anime di Toei Animation procede abbastanza speditamente, al netto di qualche episodio speciale. Infatti, domenica 26 giugno è stato il turno di un episodio riassuntivo che aveva messo momentaneamente in pausa le vicende narrate a Onigashima, con la guerra dei pirati a pieno regime.

Ora però si torna a combattere. Mentre sulla cima del teschio nuova e vecchia generazione si scontrano, con Kaido che ha usato finalmente la sua forma ibrida, non va dimenticato che anche ai piani sottostanti c'è una guerra in corso. In ONE PIECE al momento ci sono un sacco di sfide anche tra ufficiali, che decreteranno il destino di Wano ma anche del mondo intero. Nella sala centrale, è ancora in corso l'infezione da virus che sta tramutando tutti in terrificanti oni di ghiaccio.

L'episodio 1023 di ONE PIECE si presenta con un trailer che dichiara apertamente il suo focus sulla sfida tra Queen e Chopper. Mentre tutti continuano a trasformarsi e mentre il soldato di Kaido continua a fare il bello e il cattivo tempo, Chopper si cura e prepara un dispositivo che possa salvare tutti quanti.

ONE PIECE 1023 verrà distribuito su Crunchyroll domenica 3 luglio 2022 e si intitolerà "Preparativi completati! Il Nebulizzatore Chopperifago".