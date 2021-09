ONE PIECE 1024: il momento in cui cambiò tutto nella vita di Yamato

A Onigashima, Eiichiro Oda ha presentato tanti personaggi, ma uno in particolare ha catturato l'attenzione. La giovane Yamato, figlia di Kaido e combattente eccezionale, ha deciso di affiancare Rufy e compagni in questa lotta per la liberazione di Wano. Così i protagonisti di ONE PIECE hanno trovato un'alleata a sorpresa.

Come è stato ormai dichiarato più volte, Yamato stravede per Oden Kozuki arrivando addirittura a identificarsi con lui, in modo tale da poter portare avanti la sua volontà. Più volte questa cosa è stata dichiarata nei capitoli di ONE PIECE, ma il momento topico in cui ci fu questo cambiamento è stato raccontato nel capitolo 1024 del manga, da pochi giorni pubblicato su MangaPlus.

Da piccola, poco tempo dopo l'esecuzione di Oden, Yamato mise a ferro e fuoco Onigashima. Anche se aveva solo 8 anni fu in grado di usare l'Haki del Re Conquistatore e mettere al tappeto chiunque provasse a fermarla. Soltanto il padre riuscì a bloccarla, per poi gettarla in una caverna. Da qui sarebbe uscita soltanto se si fosse redenta, accettando di essere la figlia di Kaido e ripudiando Oden. Ma l'incontro con tre samurai fedeli all'ex shogun la aiutarono. Con loro lesse il diario di Oden e della guerra che ci sarebbe stata da lì a 20 anni.

Yamato si rese così conto del tesoro che aveva in suo possesso e da lì in poi continuò a vivere inimicandosi il padre. Ora la donna sta combattendo col padre su Onigashima, in attesa di Rufy. Sapevate che inizialmente Yamato era molto diversa?