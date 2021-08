ONE PIECE 1024, data di uscita e teorie: un grande avvenimento con pagine a colori?

Tanta azione a Onigashima negli ultimi capitoli di ONE PIECE. Dopo lo scontro con i Tobi Roppo, è stato il turno di Zoro e Sanji di entrare in battaglia contro gli avversari più forti. Ma c'è ancora molto da coprire, in particolare nella lotta all'apice che sta per vedere un grandioso ritorno.

Tutti i corridoi delle sale di Onigashima sono zeppi di persone che si affrontano, tra mozzi e samurai ma anche tra ufficiali delle due fazioni. ONE PIECE sta per arrivare al culmine dell'arco di Wano, e ora tutti sembrano coinvolti in importanti battaglie. Manca però quella del capitano Monkey D. Rufy che era stato sbalzato via da Onigashima dopo una sconfitta con Kaido. Ora però Momonosuke può riportarlo lì su a combattere.

Cosa succederà in ONE PIECE 1024? Viste le premesse, avremo una pagina a colori che sarà probabilmente una di quelle classiche di Eiichiro Oda, con una composizione generica e poco inerente al capitolo. Ci sarà poi spazio per Rufy che salirà in groppa a Momonosuke mentre vedremo anche lo scontro tra Yamato e Kaido. I due occuperanno qualche pagina del capitolo, che potrebbe anche portare alla sconfitta della figlia. È possibile che Rufy arrivi proprio nell'ultima pagina sulla cupola, entrando in scena in groppa al drago color pesca.

Nel mezzo, potrebbe esserci spazio per qualche altro scontro che però difficilmente giungerà a conclusione, considerato il poco tempo passato. ONE PIECE 1024 sarà pubblicato su MangaPlus domenica 5 settembre 2021 alle ore 17:00.