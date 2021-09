ONE PIECE 1024 su Manga Plus: una rivalità che risuona nel tempo e tuona ad Onigashima

Nei più di 100 capitoli che ormai costituiscono il lungo arco narrativo del Paese di Wa, l'autore Eiichiro Oda ha fatto luce su molti dettagli riguardanti il passato del mondo di ONE PIECE. Nell'ultimo appuntamento, ora su Manga Plus, il mangaka si è soffermato in particolare sulle origini della profonda rivalità tra Yamato e suo padre Kaido.

Il capitolo 1024 si apre con una rapida sequenza che informa i lettori delle diverse situazioni all'interno del castello di Onigashima. Al secondo piano Usop entra in scena urlando di aver sconfitto ben due Tobi Roppo, lasciando tutti i presenti sorpresi. Nel mentre Nami contatta Franky per sapere se ha ricevuto qualche aggiornamento riguardo le condizioni di Luffy, e il carpentiere, attualmente nella torre del cervello destro, risponde di non aver avuto notizie.

Al terzo piano Brook sta scappando dall'incendio, portando Nico Robin al sicuro e lontano dalle fiamme. La scena si sposta successivamente a Jinbe, e poi sull'uscio del piano delle esibizioni dove Kawamatsu sta affrontando i pirati delle Cento Bestie. Con una grande panoramica della Cupola Teschio Oda ci riporta alla battaglia tra Kaido e Yamato, e ci introduce ad un ricordo della donna, alternandolo inizialmente ad un rapido scambio di colpi e battute tra i due.

Yamato ha sempre, fortemente, affermato di essere Kozuki Oden, parole che l'hanno resa un grande nemico dell'Imperatore, il quale ha sempre desiderato ucciderla. Nel flashback la vediamo bambina, stanca e ferita dopo aver sconfitto inconsapevolmente gli uomini del padre utilizzando l'Haki del Re Conquistatore. Kaido la relega quindi ad un mese nella caverna dove sono tenuti come prigionieri samurai del paese di Wa.

Costretta a condizioni fisiche insopportabili e penuria di cibo, Yamato ha anche paura di venire uccisa dagli spadaccini, i quali però si rivelano essere gentili, disposti persino a rinunciare alle loro pietanze per la sopravvivenza della bambina. I samurai le insegnano a leggere il diario dei Viaggi di Oden, e dopo 10 giorni di prigionia decidono di rompere una parete della caverna per fuggire, tra di loro c'era anche Koshiro, maestro di Zoro.

Guidata dal commovente ricordo, Yamato urla di non essere sola e si scaglia contro il padre nel presente, squarciando i cieli sopra Onigashima. Ricordiamo infine che è riemersa una teoria sulla Volontà Ereditaria in ONE PIECE, e vi lasciamo scoprire quanto potrebbe mancare alla sconfitta di Kaido.