ONE PIECE 1024 spoiler completi e immagini: il momento in cui cambiò tutto per Yamato

Gli scontri minori sono andati via via concludendosi nel corso degli ultimi capitoli, per questo ONE PIECE ha messo in campo i più forti sia da una parte che dall'altra. Ormai manca poco per il disastro e quindi i Mugiwara devono vincere alla svelta contro Kaido e i suoi ufficiali più potenti.

Mentre un Momonosuke cresciuto si prepara a portare Rufy su Onigashima, gli spoiler di ONE PIECE 1024 ci raccontano ciò che succederà nel prossimo capitolo. La storia si apre in realtà con una pagina a colori doppia che prosegue il poster dei personaggi più popolari di sempre, con Rufy al centro e tutta la sua ciurma intorno, insieme ad altre figure di spicco. C'è poi la prima vera pagina del capitolo con il titolo "Qualcuno".

Al secondo piano di Onigashima, alcune persone svengono mentre gli altri cercano di capire chi è che abbia usato l'Haki del Re Conquistatore. In fondo alla sala, c'è Usopp che si rivela a tutti e che dichiara di aver sconfitto due Tobi Roppo mentre cavalca un Gifter coccodrillo. Nami, Tama e Speed sono nascoste nei paraggi, mentre quest'ultima rivela che l'Haki in realtà è emanato da Big Mom che sta combattendo in qualche corridoio lì vicino. Nami contatta Franky con un Den Den Mushi, con il cyborg che si trova vicino al palco principale. Non è ancora sicuro di ciò che stia succedendo, ma l'armata di Kaido si sta muovendo verso quell'area. Franky sta combattendo insieme alla ciurma di Law per fermare i pirati avversari.

Al terzo piano di Onigashima, tutto è in fiamme. Alcuni Mink guardano la scena mentre Brook sale su un ponte mentre porta Robin tra le braccia con sé mentre fuggono dalle fiamme. Nico Robin è svenuta ma entrambi sembrano stare bene. Brook contatta Jinbe che è ancora al quarto piano e continua a combattere contro i subordinati di Kaido. Jinbe si chiede come mai l'imperatore non sia tornato al castello e chi lo stia bloccando. All'ingresso del palco principale, Kawamatsu e i leader della yakuza fermano i pirati di Kaido.

Si passa poi alla cupola di Onigashima, dove Kaido e Yamato stanno ancora combattendo. Yamato usa l'attacco Narikabura contro il padre che però lo respinge con il suo kanabo. Kaido salta e usa il suo Kongokabura, una versione più forte del colpo usato dalla figlia. Yamato lo blocca ma l'attacco è troppo forte e si schianta contro delle rocce. Yamato si riprende e inizia a parlare col padre. La ragazza dice che il padre ha sempre voluto ucciderla, e lui lo conferma dato che lei si ostina a farsi chiamare Oden, quindi un suo nemico. Inizia a questo punto il flashback di Yamato, ambientato poco tempo dopo l'esecuzione di Oden.

Yamato è in catene davanti a un torii gigante all'ingresso di Onigashima, ferita, affamata e piena di bernoccoli. I subordinati di Kaido la chiamano "La Principessa Demoniaca", mentre alcuni di loro svengono per l'Haki del Re Conquistatore della bambina. Kaido la porta in una grotta e viene legata a una roccia gigante, mentre nel resto della cava si trovano tre spadaccini fortissimi imprigionati da Kaido, il quale chiede loro di arrendersi e unirsi alla sua ciurma. Kaido si rifiuta di liberare la figlia, lascia un po' di cibo che dovrebbero dividersi i samurai e poi va via.

Yamato viene lasciata da sola e affamata con i samurai, e inizia a pensare che i samurai la uccideranno essendo la figlia di Kaido. Ma uno di loro le dà il cibo lasciato dall'imperatore e la fa mangiare. Un altro samurai estrae la sua spada nera e taglia facilmente le catene di Yamato, dicendo di non avere un nome e quindi di chiamarsi "qualcuno". Il samurai è identico a Zoro ma con qualche anno in più, e inizia a simpatizzare con Yamato. Insieme leggono il diario di Oden, con i samurai scioccati mentre insegnano Yamato a leggere. Yamato è sempre più entusiasta di queste scoperte. Dopo 10 giorni, la bambina è indebolita e vicina alla morte perché non c'è più cibo da mangiare.

I samurai le dicono che non vivrà abbastanza da vedere la battaglia che ci sarà tra 20 anni se Kaido vuole davvero vederla morta. Ma Yamato vuole sopravvivere e combattere per Wano. Il samurai che somiglia a Zoro, si toglie l'abito e rivela di avere un tatuaggio simile a quello di Koshiro (il sensei di Zoro). Poi i tre samurai distruggono l'ingresso e vanno ad affrontare Kaido. Si torna al presente, dove Yamato chiede al padre perché abbia tolto la libertà a lei e al paese intero. Il capitolo di ONE PIECE si conclude con una collisione di Raimei Hakke imbevuti dell'Haki del Re Conquistatore. Yamato sembra alla pari, riuscirà a sopravvivere a questo scontro?