ONE PIECE 1024 spoiler: un passato ricco di segreti, la forza di Yamato

La battaglia di Onigashima sembra dirigersi verso la fine. Molti scontri si sono conclusi, ma i più importanti ancora devono terminare. Quale battaglia racconterà ONE PIECE 1024? C'erano varie ipotesi in gioco, e ora i primi spoiler di ONE PIECE 1024 ci rivelano chi sarà al centro dei giochi.

Come di consueto, i leaker coreani hanno condiviso in rete alcune informazioni sul prossimo capitolo.

Il capitolo 1024 di ONE PIECE si intitola "Una certa persona".

Le prime pagine fanno un riassunto di com'è la situazione nelle varie zone di Onigashima.

Continua lo scontro tra Kaido e Yamato .

. Inizia un flashback di Yamato che ha luogo circa 20 anni fa, dopo la morte di Oden Kozuki.

Yamato bambina è bloccata in una caverna con tre potenti samurai, uno di loro sembra essere Shimotsuki Ushimaru.

Alla fine del capitolo si torna nel presente, con Yamato e Kaido che usano il loro "Raimei Hakke" uno contro l'altro e contemporaneamente. Lo scontro tra i due sembra essere in parità.

Non ci sarà pausa dopo ONE PIECE 1024, di conseguenza il manga tornerà regolarmente su Weekly Shonen Jump anche la prossima settimana.

Le anticipazioni di ONE PIECE 1024 confermano quindi che il capitolo si concentrerà su Yamato e lo scontro all'apice di Onigashima. Intanto l'anime ha appena confermato quale sarà la voce della figlia di Kaido.