ONE PIECE 1025, data di uscita e teorie: la vittoria di Kaido è imminente?

È stata una settimana intensa e ricca di eventi per ONE PIECE. Nelle edicole giapponesi è arrivato l'atteso volume 100, affiancato anche da altri progetti collaterali come il databook Vivre Card, ricco di informazioni sui personaggi di Wano, e il ONE PIECE Magazine. Ma il fulcro rimangono sempre gli avvenimenti raccontati nei capitoli pubblicati.

La saga di Wano sta per giungere al termine come dichiarato dal mangaka e dall'editor, pertanto anche la battaglia con Kaido sta per finire. Ciò vuol dire che nei prossimi capitoli di ONE PIECE vedremo la conclusione di tanti scontri importanti che stanno avvenendo in questo momento. Per ora, al centro c'è la battaglia tra Yamato e Kaido, con padre e figlia che si stanno affrontando sul tetto di Onigashima. La cupola ha visto uno scontro tra Raimei Hakke nel finale di ONE PIECE 1024 che potrebbe decretare la conclusione di questa fase.

In ONE PIECE 1025 quasi sicuramente vedremo la sconfitta di Yamato, di troppo inferiore al potere del padre. Il tempo guadagnato è però prezioso per consentire a Rufy di tornare prima che Kaido metta a ferro e fuoco il resto dell'isola. Oda potrebbe dedicare l'intero capitolo a Yamato e alla sua sconfitta, con Kaido che potrebbe anche provare a sancire la sua vittoria mettendo fine alla vita della figlia, venendo però bloccato dall'arrivo di Rufy sul dorso di Momo.

Il ritorno di Rufy a Onigashima segnerà definitivamente l'ultima fase della battaglia contro Kaido. ONE PIECE 1025 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 12 settembre 2021.