ONE PIECE 1025 e un eccezionale doppio attacco finale: la mossa combinata

Kaido era convinto di essersi occupato di Rufy, ma ovviamente il protagonista di ONE PIECE è duro a morire. Il pirata col cappello di paglia si è preparato mentre l'imperatore stava continuando a scatenare la sua furia sul tetto di Onigashima, trattenuto da un personaggio che probabilmente non si sarebbe aspettato di vedere in quella situazione.

Yamato si è trasformata grazie al potere del suo Frutto del Diavolo e ha tenuto testa al padre per diversi minuti. In questo modo, la battaglia che si sta tenendo nel castello di Onigashima non ha preso una piega disperata per i protagonisti di ONE PIECE, che già dovevano occuparsi dei generali dell'armata delle cento bestie.

Intanto, grazie a Momonosuke, Rufy è riuscito a volare nei cieli e a tornare su Onigashima, e non l'ha fatto di certo con un profilo basso. Mentre il giovane drago ha distrutto metà castello, si sono poi ritrovati in cima, dove Rufy ha usato il suo Gear Fourth in modalità Snakeman. Contemporaneamente Yamato, che aveva subito diversi attacchi dal padre poco prima, ha usato lo Shinsoku Hakujaku per colpire il padre.

Insieme al Jet Culverin di Rufy, i due hanno colpito in pieno Kaido con un attacco combinato anche se involontario. I danni non sono superficiali per l'imperatore che ora si trova contro tre personaggi. ONE PIECE 1026 promette grandi battaglie.