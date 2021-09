ONE PIECE 1025: la lotta dei draghi che sconvolgeranno il mondo

La storia del mondo di ONE PIECE prese una certa piega 20 anni prima degli eventi attuali, alla morte di Oden Kozuki. Una giovane Yamato si è fatta influenzare dalle gesta del legittimo shogun e ha deciso di incarnarne la volontà, mentre i Nove Foderi Rossi hanno compiuto un viaggio tra le pieghe del tempo. Tutto per arrivare a questo momento.

Yamato si sta scontrando col padre sulla cupola, nel frattempo non manca molto al ritorno del protagonista di ONE PIECE. Nel capitolo 1025 del manga, Rufy cerca di convincere il giovane drago, ora adulto, a volare per raggiungere Onigashima. Shinobu e il resto del pubblico osservano la scena, tutti muti e intontiti per gli eventi.

Nel frattempo Yamato lancia un paio di attacchi e si difende dai colpi del padre, ma inizierà a cedere e Kaido la sbeffeggia, ricordando che tutti i suoi pochi amici sono morti. Con ferocia e rabbia, inizia a prenderla a randellate anche mentre lei è a terra, ricordandole che è la figlia di un demone. Intanto Momonosuke sta volando ma con gli occhi chiusi, iniziando così a volare verso il castello di Onigashima. Piano dopo piano, Momonosuke arriva in alto permettendo a Rufy di trasformarsi col Gear Fourth. Nello stesso momento, Yamato lancia un attacco con l'Haki del Re Conquistatore verso Kaido: i due colpiscono l'imperatore contemporaneamente, ferendolo.

Kaido si trasforma in drago, Rufy dichiara che diventerà il Re dei Pirati mentre Momonosuke annuncia che lui è il nuovo shogun di Wano. La battaglia finale di ONE PIECE comincia.