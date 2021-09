ONE PIECE 1025: spoiler completi e immagini del capitolo, l'ultima lotta di Rufy

Negli scorsi giorni sono stati pubblicati in rete i primi spoiler di ONE PIECE 1025 con poche informazioni e qualche immagine divulgata. Oggi però i leaker hanno condiviso le immagini del capitolo completo e un riassunto. Vediamo cosa succede negli spoiler completi di ONE PIECE 1025.

Il capitolo 1025 di ONE PIECE si intitola "Immagine di due dragoni", nella copertina Usopp sta raccontando le sue avventure ai responsabili di una casa editrice, due uccellini scioccati che prendono nota su un quadernino e un polipo che sta scrivendo a macchina. Il capitolo effettivo di ONE PIECE comincia con Rufy che obbliga Momonosuke a volare verso Onigashima. Il drago ci prova ma non ci riesce perché ha ancora paura delle altezze. Shinobu e i pirati Heart osservano la scena in silenzio.

Si passa al tetto di Onigashima, dopo lo scontro che c'è stato tra Yamato e Kaido con i Raimei Hakke. Kaido perde sangue dalla fronte, la pelle di Yamato invece inizia a creparsi per poi cadere. Yamato ha usato una tecnica chiamata Kagami Yama, una mossa con cui ricoprirsi di vetro per non ricevere danni. Prima che lo scudo sia completamente rotto, Yamato salta e si libera del cristallo, ruotando poi il kanabo in aria e colpendo il padre con l'attacco Himorogiri, che schiaccia la testa di Kaido sul pavimento.

L'imperatore però si rialza e attacca di nuovo Yamato a ripetizione, ricordandole che non può negare il fatto che lei è sua figlia, a prescindere da quanto giochi a fare il samurai. Yamato reagisce e colpisce Kaido al volto, ma lui continua a parlare, ricordandole il suo passato in cui era sempre da sola. Ma Yamato, ricordando del diario di Oden, risponde di aver sempre avuto un amico, ricordando poi anche Ace. Kaido però ricorda che il suo amico è morto, così come le persone che sono state gentili con lei. Vediamo un altro flashback dove i subordinati di Kaido gentili con Yamato da piccola furono giustiziati, e la ragazza ha assistito a tutto. Kaido colpisce Yamato alla testa, facendola cadere a terra. Kaido colpisce a ripetizione e violentemente Yamato, infierendo, ricordandole che lei è la figlia di un demone e che deve governare con la forza, non al fianco degli altri.

Si ripassa a Rufy e Momonosuke che sono riusciti a salire di quota. Il drago sta però volando con gli occhi chiusi e quindi si schianta su Onigashima, distruggendo il castello piano dopo piano. In alcune tavole comiche, vediamo Rufy che urla mentre passa attraverso il palco centrale con le reazioni di Queen, Sanji, Hyogoro, Kawamatsu, Izo, Marco, Zoro e King. Arrivano poi al secondo piano dove c'è la stessa scena con Big Mom, Kid e Law, tutti stupiti. Momonosuke continua il suo volo incontrollato terrorizzando tutti. Rufy prova ad aiutarlo ma il drago continua a schiantarsi nel castello per i detriti.

Sul tetto di Onigashima, Yamato è tornata in forma umana e si prepara a un nuovo attacco. Da lontano però si intravede Momonosuke che riesce a raggiungere il tetto, con Rufy che continua a urlare. Kaido è notato e li guarda sorpreso. Rufy vede Kaido e dice a Momonosuke di andare verso di lui, e stavolta il drago lo fa con gli occhi aperti. Yamato e Rufy attaccano Kaido insieme, inconsapevoli però della loro reciproca presenza. In una doppia pagina, Kaido subisce i loro colpi che creano dei fulmini neri.

I due si ricongiungono, ma non c'è tempo per festeggiare: Kaido si trasforma in un drago e affronta Rufy e Momonosuke. Kaido chiede come abbia fatto a sopravvivere e chi sia quel drago, al che Rufy risponde che lui diventerà il Re dei Pirati e quindi non morirà, mentre Momonosuke dice che lui è il nuovo shogun di Wano. Yamato riconosce Momonosuke, mentre Kaido si prepara al combattimento. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.