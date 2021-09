ONE PIECE 1025 spoiler con un'immagine: l'assalto dei draghi

Kaido l'imperatore, capitano dei pirati delle cento bestie, ancora deve essere abbattuta. L'essere più forte di ONE PIECE rischia di completare la sua prima fase del piano distruggendo Wano e di proiettarsi come il papabile conquistatore del tesoro di Laugh Tale. Ma Rufy si sta preparando per tornare a combatterlo.

In groppa a Momonosuke ora cresciuto e diventato un drago gigante proprio come Kaido, Rufy si prepara a tornare su Onigashima. Intanto, sul tetto dell'isola volante, Kaido è tenuto a bada da Yamato che sta soffrendo però non poco contro l'imperatore in questo duro combattimento 1 VS 1. E arriva così il turno degli spoiler di ONE PIECE 1025 che si arricchiscono di un'immagine e nuove informazioni.

In aggiunta alle poche novità di ieri, veniamo a sapere che Rufy mette fretta a Momonosuke, il quale però ha ancora paura delle altezze e quindi non riesce a volare facilmente. Per questo il drago chiude gli occhi e vola non in linea diretta verso Onigashima, schiantandosi nel castello. In cima alla cupola, lo scontro tra Kaido e Yamato continua. Rufy si trasforma e usa il Gear Fourth in versione Snakeman per lanciare un enorme attacco verso l'imperatore. Contemporaneamente al Culverine, Yamato attacca il padre. Alla fine del capitolo di ONE PIECE, Momonosuke e Rufy si trovano di fronte a Kaido in forma drago.

In basso potete osservare l'immagine estratta da ONE PIECE 1025 in bassa risoluzione che mostra una delle ultime tavole del capitolo. Sta per iniziare la caduta dell'uomo più forte di ONE PIECE?