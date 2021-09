ONE PIECE 1025 spoiler: rivelati due eventi del capitolo e una bella notizia per i fan

Onigashima ha almeno una battaglia in ogni suo corridoio, piazzale o angolo. Sul palco centrale ci sono gli ufficiali a darsele di santa ragione, nei corridoi invece ci sono i pesci piccoli di entrambe le fazioni. Quindi manca poco per la fine di Wano in ONE PIECE. Ma cosa accadrà nel prossimo capitolo del manga in arrivo su Weekly Shonen Jump?

Per ora, in rete sono stati leakati in anticipo solo due eventi spoiler di ONE PIECE 1025 e un'informazione abbastanza importante. Vediamo quali sono i dettagli condivisi dai provider cinesi.

Yamato e Kaido stanno ancora combattendo sulla cupola del teschio di Onigashima in questo capitolo di ONE PIECE, a quanto pare.

Momonosuke drago vola con Rufy, i due raggiungono Kaido e lo affrontano in tre (Yamato, Rufy e Momonosuke insieme).

In aggiunta sembra che, anche se non è ancora confermato al 100%, ONE PIECE non sarà in pausa la prossima settimana. Ciò vuol dire che il capitolo 1026 uscirà regolarmente domenica 19 settembre 2021. Come fanno notare alcuni leaker, questa è la serie di capitoli più lunga da diversi anni, dove invece Oda andava in pausa ogni tre o quattro numeri di Weekly Shonen Jump.

Vi hanno convinto questi leak di ONE PIECE 1025? Con le informazioni divulgate qui, la sconfitta di Kaido potrebbe essere molto vicina.