ONE PIECE 1026 approda su Manga Plus: uno scontro che squarcia il cielo

Dopo la consueta pausa Eiichiro Oda ci ha riportato nel Paese di Wa con capitolo 1026 di ONE PIECE, disponibile su Manga Plus, iniziando con un delicato e festoso panorama della festa che si sta svolgendo nella capitale dei Fiori, prima di ricondurci sulla Cupola Teschio in cima al castello di Onigashima, dove prosegue la battaglia dei due draghi.

Le nuvole che sovrastano il paese rendono impossibile la visione dell'isola dalla superficie terrestre, quasi come se si fosse creata un'arena artificiale, irraggiungibile da altri. Mentre Kaido e Momonosuke si trovano l'uno di fronte all'altro nelle rispettive forme draconiche, uno dei merries comunica al resto dei cittadini cosa sta avvenendo. Kaido si prepara a lanciare una fiammata, Luffy esorta Momo a fare lo stesso, nonostante non ne sia capace.

Per questo Luffy si lancia verso l'Imperatore, subito dopo aver sussurrato all'alleato qualcosa, e scagliando un enorme e potente Elephant Gun contro Kaido. Il capitano dei Pirati delle Cento Bestie si ritrova momentaneamente a terra, e Momo decide di agire seguendo il consiglio di Luffy, mordendolo. Cercando di donare fiducia al piccolo Oden, Luffy gli chiede di cosa dovrebbe avere paura, ora che ha addirittura attaccato un Imperatore. Subito dopo il protagonista afferma davanti a tutti, e con totale sicurezza, di poter sconfiggere il tiranno.

L'Imperatore assume la sua forma ibrida, e si scaglia contro Luffy. Lo scontro tra i due squarcia il cielo sopra Onigashima. La battaglia decisiva per l'affermazione di Luffy come quinto Imperatore, e soprattutto per la libertà di Wano, è iniziata.