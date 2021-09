ONE PIECE 1026: la battaglia degli Haki che spezzano i cieli

Eiichiro Oda si è riposato, ma ora ONE PIECE torna dalla pausa col capitolo 1026. Eravamo rimasti alla fase finale della battaglia di Onigashima, ora che gli scontri meno importanti sono stati quasi tutti risolti.

I due draghi danno battaglia a Onigashima fin da subito. Il capitolo 1026 di ONE PIECE si apre con la solita storia fanservice di copertina, con una Nami intenta a preparare un abito per un cucciolo di leone. Ma il succo comincia da pagina 2, con la capitale dei fiori ancora in festa. Tenguyama sta festeggiando con Otoko, ma intanto ricorda pure il momento in cui Otama è scappata sulla nave per andare sull'isola dei demoni. Le nubi non consentono di vedere Onigashima, in volo e poco distante dall'area.

È proprio lì che Momonosuke e Kaido sono uno di fronte all'altro. Uno dei merries rimasti osserva la situazione sul tetto e fa la cronaca per il resto di Onigashima. Tutti si preoccupano per i due draghi: uno blu è Kaido, ma quello rosa è sconosciuto. Il merries avvisa però che Yamato è sul tetto e stava affrontando il padre, così Queen capisce che è stata lei a fermare l'imperatore per tutto questo tempo.

La luna intanto è coperta dalle nuvole e per questo Nekomamushi e Inuarashi perdono la loro trasformazione e sembrano sfiniti. Perospero e Jack sono ancora in piedi e, anche se stremati pure loro, possono concedersi ancora un attacco per finire i loro nemici. Continua la battaglia sul tetto che Momonosuke che evita a malapena un Boro Breath, mentre Rufy va all'attacco con il Gear Third e schiantando Kaido in versione drago al suolo. Momonosuke trova il coraggio di mordere il lungo corpo dell'imperatore che urla di dolore, mentre altre urla vengono lanciate dopo l'attacco di Rufy. Il merries sta continuando a raccontare tutta la situazione, con i samurai e pirati di Onigashima che capiscono cosa sta succedendo.

Mentre Rufy ordina a Momonosuke di fermare Onigashima, lui si prepara alla lotta con Kaido, affermando che vincerà. Kaido torna in versione ibrida e i due capitani si scontrano con due colpi di Haki che spezzano i cieli. Le nuvole si diradano e la luce della luna risplende, ridonando forza ai due mink. Jack viene messo KO da Inuarashi, Perospero da Nekomamushi. I due sono finalmente vincitori, mentre un pavido Orochi si presenta nell'ultima vignetta di ONE PIECE, alle spalle di Inuarashi.