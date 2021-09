ONE PIECE 1026: una pausa, e poi? Data di uscita e teorie sulle battaglie finali

Decenni prima, Gol D. Roger arrivò a Laugh Tale, scoprendo di essere arrivato con troppo anticipo. Il tempo è passato e dal flashback di Yamato abbiamo visto tanta attenzione su una certa battaglia che si sarebbe tenuta 20 anni dopo. Quel tempo è giunto in ONE PIECE, con Rufy che è pronto per l'ultima parte della battaglia finale con Kaido.

Dopo essere caduto da Onigashima, il giovane pirata col cappello di paglia è riuscito a sfruttare il potere di Momonosuke e tornare così sulla cupola, dove Kaido stava combattendo con Yamato. Adesso l'imperatore, trasformato in drago, affronta la figlia e i due nuovi arrivati. Cosa succederà in ONE PIECE 1026?

Lo scontro tra Rufy e Kaido potrebbe essere mostrato solo in parte: è possibile infatti che Eiichiro Oda decida di centellinare questa battaglia in modo tale da concludere prima ciò che sta succedendo ai piani sottostanti. Inevitabile infatti una grossa attenzione verso la battaglia con l'altra imperatrice presente a Onigashima, Big Mom, ma prima andrà risolto il grave problema creato da Basil Hawkins.

Il capitolo di ONE PIECE potrebbe portare definitivamente a concludersi questa battaglia minore, oppure quella di Raizo e Fukurojuku. Considerata la pausa di Eiichiro Oda, ONE PIECE 1026 arriverà su MangaPlus domenica 26 settembre 2021 alle ore 17 in varie lingue.