ONE PIECE 1026 spoiler e immagini: il riassunto completo dello scontro tra imperatori

I draghi di ONE PIECE si scontrano in vista della battaglia finale. Il ritorno di Rufy segna l'inizio dell'ultima battaglia contro Kaido delle Cento Bestie. Vediamo quali sono i corposi spoiler di ONE PIECE 1026 con tanto di immagini disponibili nella galleria in calce.

Il capitolo 1026 di ONE PIECE si intitola "Momento cruciale" e nella copertina Eiichiro Oda lascia spazio a Nami e Leo che stanno preparando una t-shirt per un cucciolo di leone mink, accompagnato dal padre. Il capitolo si apre con uno sguardo alla capitale dei fiori, dove viene narrato come gli abitanti si stiano godendo il festival. Tenguyama chiede a Toko se si sta divertendo mentre la bambina mangia una caramella, e lei risponde sì. Vediamo un piccolo flashback del momento in cui Tama va via da Wano con Speed su una nave diretta verso Onigashima. Tama dice a Tenguyama che lei andrà ad aiutare gli altri, anche se non sa se farà ritorno. Speed però rassicura che ci sarà lei a proteggere la bambina. Nel presente, Tenguyama si chiede se Tama stia bene. Il cielo della capitale dei fiori è copreto di nuvole, quindi le persone non si accorgono che Onigashima si sta avvicinando sempre di più.

Si passa poi al tetto di Onigashima, dove vediamo un Merrie che sta osservando la battaglia, riportando la situazione. La sua voce è amplificata e viene ascoltata da tutto il castello, quindi tutti sentono che c'è un altro drago misterioso con Rufy sulla groppa che sta affrontando frontalmente Kaido. Yamato osserva Momonosuke e ricorda alcune parole dette mentre era ancora un bambino. Queen è sorpreso per il rapporto del Merrie e si chiede se è stato Yamato a fermare Kaido. Si torna alla battaglia, con Kaido che si prepara con un Boro Breath, che Momonosuke evita a malapena. Rufy attacca Kaido con il Gom Gom Elephant Gun, schiantandolo al suolo, mentre il giovane drago ne approfitta per mordere il corpo dell'imperatore, ricordando tutti i momenti dolorosi causati da lui. Yamato arriva ad aiutare, ma Rufy la anticipa e colpisce ancora una volta Kaido.

Nella sala del tesoro al secondo piano, Inuarashi è tornato in forma normale a causa di alcune nubi che oscurano la luce della luna. È esausto e Jack sembra avere ora la meglio, anche se un altro attacco basterebbe a metterlo al tappeto. Lo stesso sta succedendo a Nekomamushi che ora non ha più forze per contrastare Perospero, pronto ad attaccare con una gigantesca ascia di caramella. Carrot e Wanda osservano la scena incapaci di fare qualcosa. Improvvisamente nel castello tutti sentono la voce di Rufy che urla "Momo", così i samurai capiscono che parla di Momonosuke. Rufy continua a dargli coraggio, dicendogli che ha appena dato un morso a un imperatore e non c'è quindi più niente di cui possa avere paura. Gli dà poi il compito di volare e di fermare Onigashima. Zoro e Sanji continuano a combattere mentre scoprono che il drago era proprio Momonosuke.

Le ultime tre pagine di ONE PIECE 1026 sono tutte doppie e concedono alcune scene da urlo. Rufy e Kaido - quest'ultimo in forma ibrida - si preparano a uno scontro di Haki che taglia in due il cielo, spazzando via le nuvole e facendo risplendere di nuovo la luce della luna. Il Merrie continua ad avvisare tutti di cosa sta succedendo, prima che tutto il castello venga colpito dall'impatto dell'Haki del Re Conquistatore. Jack e Perospero osservano la luna, mentre i loro avversari tornano a usare la forma Sulong. Inuarashi e Nekomamushi li perforano con i loro attacchi, facendoli stramazzare al suolo. Perospero dei pirati di Big Mom è stato sconfitto. Jack la siccità, la star dei pirati delle cento bestie, è stato sconfitto. Ma Orochi osserva Inuarashi da un'apertura nel castello. ONE PIECE 1026 sarà pubblicato su MangaPlus domenica 26 settembre.