ONE PIECE 1027, data di uscita e teorie: quale sarà la prossima battaglia vinta?

L'alleanza tra samurai e pirati ha invaso Onigashima e ha ingaggiato l'attesissima battaglia contro Kaido delle Cento Bestie e la sua ciurma. Tante cose sono andate storte per i Mugiwara e gli altri protagonisti di ONE PIECE, pian piano però le cose si sono messe sul binario giusto.

Tra l'intervento di O-Tama, la crescita di Momonosuke e tanto altro ancora, siamo arrivati agli eventi di ONE PIECE 1026. Qui Rufy è finalmente tornato in cima a Onigashima e, fortuitamente, ha dato anche un assist prezioso a Nekomamushi e Inuarashi. I due mink sono così riusciti finalmente a mettere al tappeto i loro avversari, Perospero e Jack. Altre due battaglie minori sono andate e ora ne restano davvero pochissime da sciogliere.

Vincerà qualcuno in ONE PIECE 1027? Ricordiamo le battaglie in corso: Raizo VS Fukurojuku, Killer VS Hawkins, Law e Kidd VS Big Mom, Sanji e Zoro VS Queen e King e poi la battaglia tra Kaido e Rufy, affiancato da Yamato. Una di queste sarà sicuramente al centro del prossimo capitolo, forse insieme agli sforzi di Momonosuke di fermare l'isola volante. Infatti Onigashima si sta avvicinando sempre di più alla capitale dei fiori e il futuro shogun dovrà tentare il tutto per tutto pur di salvare la sua gente da una morte orribile.

Tra gli scontri presenti, quello più vicino a una conclusione potrebbe essere il primo che coinvolge i due ninja. Con la presenza di Orochi alla fine di ONE PIECE 1026 sembra il momento giusto per riagganciarsi al capo del clan Kurozumi e ad alcuni dei suoi sgherri. Mancherà ancora un po' alla sua definitiva disfatta, ma probabilmente non troppo.

ONE PIECE 1027 sarà pubblicato su MangaPlus in inglese e altre lingue domenica 3 ottobre 2021 alle ore 17:00.