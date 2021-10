ONE PIECE 1027: la furia di King colpisce Onigashima

Ci avviciniamo sempre di più al finale della saga di Wano, che porterà con sé la risoluzione di molti enigmi sul mondo di ONE PIECE. Però prima Rufy e compagni dovranno vedersela con gli esponenti più forti della ciurma nemica, tra cui Kaido.

L'imperatore è il vero avversario da battere, ma non vanno sottovalutati i suoi bracci destri. In ONE PIECE 1027 la scena si divide proprio tra il capo Kaido e il suo ufficiale più forte, King. Il primo apre il capitolo con una nuova battaglia con Rufy, questo mentre Momonosuke si avvia verso l'orlo di Onigashima per andarsene. Yamato va da lui e insieme ricevono il compito di salvare Wano e fermare l'isola, questo mentre Rufy si occuperà di Kaido da solo. Dopo un altro scambio di colpi, il drago rosa inizia a volare e scopre che Onigashima sta iniziando a cedere.

Le rocce crollano mentre Yamato spiega come funziona il potere di un drago, rivelando così l'origine del potere di Kaido che sta facendo levitare Onigashima. Per questo Momonosuke dovrà sfruttare al massimo le sue potenzialità e creare un potere che possa contrastare quello dell'imperatore, evitando così che Onigashima crolli sulla capitale dei fiori uccidendo tutti coloro che stanno festeggiando sotto di loro.

Intanto la battaglia continua anche nelle altre zone di Onigashima, in particolare nella piazza centrale. King scatena attacchi furiosi dopo essere stato colpito alla maschera da Zoro, colpendo sia avversari che alleati. Con uno di questi possenti attacchi scaglia via Zoro che viene salvato da Franky in un corridoio lì vicino. King però non dà tempo di rifiatare e torna ad attaccare lo spadaccino usando la propria forma ibrida. Lo scontro tra i due è micidiale ma Zoro vola ancora una volta via, rischiando di cadere dall'isola e salvandosi soltanto grazie a un attacco a due spade.

Zoro e King sono uno di fronte all'altro nelle ultime pagine di ONE PIECE 1027 preparandosi alla parte culminante del suo scontro, mentre la maschera dello pterodattilo inizia a cadere a pezzi.