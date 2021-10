ONE PIECE 1027 su Manga Plus: Mugiwara Vs Cento Bestie, gli scontri che infiammano Wano

La guerra per la libertà di Wano continua a risuonare nei cieli di Onigashima. Luffy è riuscito ad arrivare, seppur in maniera frenetica e scomposta, sull'isola per affrontare nello scontro finale l'Imperatore Kaido. Nel capitolo 1027 di ONE PIECE, ora su Manga Plus, Oda ha deciso di dare spazio anche ad un'altra battaglia piuttosto intensa.

Il capitolo si apre con Nekomamushi e Carrot osservano il cielo sopra Onigashima, schiaritosi improvvisamente. Intanto Yamato e Momo rimangono impressionati dallo squarcio nel cielo nato dallo scontro tra Luffy e l'Imperatore, paragonati dai due a Barbabianca e Roger.

Seguendo il consiglio di Luffy, Yamato sale sopra Momo cercando di calmarlo e di allontanarsi dalla battaglia. Tuttavia Kaido li ferma scagliandosi contro di loro. Ricordando le parole di Kin'emon, Momo si slancia con tutta la sua forza verso il cielo, e fortunatamente, sfruttando la usa elasticità, Luffy riesce a bloccare l'inseguimento di Kaido.

Yamato comprende che Luffy vuole affrontare da solo l'Imperatore, nel mentre Momonosuke perde il controllo e precipita a gran velocità verso Wano. È qui che Momo spiega a Yamato che i draghi non volano veramente, ma camminano sulle nuvole che generano in cielo. Subito dopo Yamato nota che le nuvole generate da Kaido per sorreggere Onigashima, cominciano a perdere forza, il che significa che l'Imperatore si è indebolito.

Momonosuke e Yamato dovranno in qualche modo fermare la caduta di Onigashima, che minaccia di seppellire l'intera Capitale dei Fiori del Paese di Wa, se non addirittura farla esplodere vista la quantità di polvere da sparo presente. Intanto Zoro sta affrontando King. Lo spadaccino appare fisicamente provato, e nonostante venga raggiunto da Franky, chiede al compagno di lasciarlo combattere da solo, soprattutto dopo aver tagliato parte della maschera di King.

Il capitolo si conclude con Zoro che viene scagliato fuori dalla Cupola Teschio da King stesso, pronto ad affrontarlo all'aperto, dove nessun altro può vedere il suo vero volto, mostrato da Oda nella tavola finale.