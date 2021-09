ONE PIECE 1027 spoiler completi e immagini: un pericoloso cliffhanger volante

Non si ferma la battaglia di Haki tra Rufy e Kaido. I due contendenti principali dell'attuale saga di ONE PIECE riprendono il loro scontro sulla cima di Onigashima.

I primi spoiler di ONE PIECE 1027 avevano già anticipato i punti salienti del prossimo capitolo, ma stavolta le immagini e il riassunto completo forniscono un quadro molto più completo sui prossimi eventi.

Il capitolo 1027 di ONE PIECE si intitola "Pericolo oltre ogni immaginazione" e presenta un Gol D. Roger in copertina che scappa da un leone furioso. Il capitolo inizia con Nekomamushi davanti a Perospero KO, con Carrot e Wanda che vanno ad abbracciare il loro capo. Nekomamushi osserva il cielo limpido mentre Onigashima è ancora in volo, con le nuvole che si separano sempre di più. Yamato e Momonosuke guardano in alto mentre Rufy e Kaido si osservano dopo i loro colpi. L'impatto dei loro attacchi è stato talmente forte da scuotere l'intera isola, con diverse rocce che hanno iniziato a collassare, cadendo nel castello e su Wano.

Yamato inizia a sanguinare dalla testa, così Rufy le dice di andare ad aiutare Momonosuke che è bloccato sull'orlo dell'isola per la paura di volare. Yamato gli salta sulla testa e gli dice che lo aiuterà, mentre Kaido li sta inseguendo ma con Rufy che lo blocca. Momonosuke si lancia e urla di avere paura, ma Yamato gli spiega la natura dei suoi poteri e di come muoversi con le Homuragumo, le nubi di fuoco. Ora però Momonosuke deve sfruttare lo stesso potere per tenere in piedi l'isola e impedire che cada sulla capitale dei fiori. Intanto Rufy e Kaido si stanno preparando per colpirsi a vicenda con l'Haki.

Nel piano principale, King sta attaccando tutti con delle lame di vento. Zoro viene raggiunto da uno di questi attacchi ma lo blocca, tuttavia la forza è talmente alta che lo spadaccino viene scaraventato via, rischiando quasi di cadere. King è in forma ibrida e continua ad attaccare il suo avversario. Franky si ritrova al fianco di Zoro e gli chiede se serve aiuto, ma lo spadaccino dei Mugiwara gli dice di scappare. King è arrabbiato perché Zoro è riuscito a distruggergli parte della sua maschera, cosa che viene sottolineata dai pirati delle cento bestie che rivelano che nessuno ha mai visto il volto di King.

Lo pteranodonte arriva ad altissima velocità e colpisce Zoro con il Tankyudon, un nuovo attacco, ma Zoro si difende con il Santoryuu: Ultoragari. Ancora una volta, l'attacco di King è troppo potente e Zoro viene scaraventato via, sputando anche del sangue. Arriva all'orlo di Onigashima e sta per cadere giù, ma usa un altro colpo per creare pressione con le spade e ritornare con i piedi per terra. Il capitolo si conclude con i due che tornano di nuovo faccia a faccia. ONE PIECE tornerà con copertina e pagina a colori la prossima settimana.