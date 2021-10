ONE PIECE 1028 data di uscita e previsioni: la guerra dei più forti

L'ira di Kaido, la superbia di Queen e la furia di King si stanno mettendo in mostra da diversi capitoli. Ormai Onigashima è alla mercé dei più forti, quei guerrieri dei pirati delle Cento Bestie che potrebbero far tremare il mondo con i loro attacchi. La carica dei protagonisti di ONE PIECE sta però arrivando.

Sanji sta affrontando Queen, Zoro si sta scontrando con King e Rufy è tornato a sfidare Kaido sul tetto di Onigashima, tutto questo mentre Momonosuke e Yamato cercheranno di fermare il volo dell'isola, ormai giunta nei pressi della Capitale dei Fiori. Resta poco tempo per i protagonisti di ONE PIECE che dovranno occuparsi in pochi minuti dei più forti. Ce la faranno?

In ONE PIECE 1028 vedremo altre porzioni di queste sfide. Il capitolo, che si aprirà con copertina e pagine a colori doppie, sembra voler partire con lo scontro tra Zoro e King, i due che hanno dato vita allo scontro finale del capitolo 1027. Adesso che lo spadaccino si è allontanato col suo nemico però ci sarà anche più spazio per Sanji, che dovrà lottare da solo contro Queen. Nessun tag team quindi, che sarebbe stato certamente molto interessante da vedere e che avrebbe fornito un buon cambio di passo e una freschezza nella proposta dei contenuti degli scontri.

ONE PIECE 1028 sarà pubblicato domenica 10 ottobre 2021 alle ore 17:00 su MangaPlus in inglese e altre lingue.