ONE PIECE 1028: ecco finalmente la forma finale di Yamato

Una delle novità più importanti introdotte nel corso dell’arco narrativo del Paese di Wa di ONE PIECE è stata sicuramente il debutto di Yamato, figlia del potente Imperatore Kaido, che si contrappone sin da quando è piccola alle ideologie tiranniche mandate avanti dal padre, col quale si è scontrata sull’enorme Cupola Teschio.

Attualmente la Guerra di Wano sembra essere sempre più vicina all’epica conclusione, considerando gli scontri in cui sono stati coinvolti Luffy, Zoro e Sanji. Mentre infatti il capitano dei Mugiwara affronta direttamente Kaido, l’isola di Onigashima minaccia di precipitare proprio sulla Capitale dei Fiori, un evento che potrebbe causare un’enorme esplosione e uccidere tutti i presenti.

Per questo nel capitolo 1028 Yamato decide di cercare di limitare i possibili danni, entrando nell’armeria all’interno del castello di Onigashima per liberarsi degli esplosivi. Nel farlo si allontana da Momonosuke, ancora nella sua forma draconica, illustrandogli il suo piano, e dicendogli di resistere il più possibile.

È qui che Oda ci mostra per la prima volta la forma finale di Yamato, che avendo ingerito il Frutto del Diavolo Dog Dog modello Okuchi no Makami può diventare un gigantesco lupo, caratterizzato da fiamme che fuoriescono sia da una sorta di criniera che da tutto il corpo. Un risultato molto interessante, che pur non rivelandosi troppo lontano dalla teoria del Kirin emersa all’interno della community, sembra più simile al lupo Shiranui del videogioco Okami. Voi cosa ne pensate di questa forma? Diteci le vostre impressioni nella sezione commenti.