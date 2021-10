ONE PIECE 1028: l'inaspettata mossa di Queen delle Cento Bestie

Ciò che sta rendendo così duratura e complicata la guerra di Onigashima è la forza dimostrata finora dagli apici dei Pirati delle Cento Bestie. Mentre Kaido se la sta vedendo direttamente con Luffy, e Zoro con King, nelcapitolo 1028 di ONE PIECE l'attenzione si è spostata momentaneamente al sorprendente scontro tra Sanji e Queen.

L'Imperatore, insieme alle sue Superstar, rientrano tra gli avversari più pericolosi, violenti e potenti mai affrontati dai Mugiwara, e se Luffy sta combattendo per riottenere la libertà di Wano e affermare la sua superiorità come futuro Re dei Pirati, le due Ali, Zoro e Sanji, stanno cercando in ogni modo di aiutarlo a raggiungere tale obiettivo, entrando sul campo di battaglia.

Nella frenetica battaglia che lo ha portato fuori dal castello di Onigashima, Sanji si è ritrovato ad affrontare Queen, ed è fortunatamente riuscito ad evitare il Black Coffee Beam. Riconoscendo le capacità combattive di Vinsmoke, Queen chiede all'avversario di dargli il tempo di dimostrare perché i dinosauri erano una volta i re del mondo, e alcuni istanti dopo scatena il Brachiosnakeus, che dà anche il titolo al capitolo 1028.

Si tratta di un attacco che gli permette di caricarsi e sfruttare i meccanismi robotici instillati nel suo corpo per lanciarsi verso Sanji e stringerlo nella sua presa, come se fosse un gigantesco boa constrictor. Inoltre, sul suo corpo sono presenti dei lanciarazzi, i Brachio Launchers, che una volta richiamati attaccano il nemico designato. Tuttavia stavolta sembrano aver risvegliato il potere latente dei Vinsmoke in Sanji.

Per concludere vi lasciamo ai primi spoiler sul Capitolo 1029, in arrivo domenica 24 ottobre su Manga Plus.