ONE PIECE 1028 su Manga Plus: un dinosauro ad Onigashima, la sfida di Sanji

Nell'ultimo appuntamento con ONE PIECE, Eiichiro Oda ci aveva lasciato con un nuovo scontro ad Onigashima. Mentre i cittadini osservano il cielo schiarirsi dopo lo squarcio generato da Luffy e Kaido, l'attenzione si è spostata momentaneamente su Zoro e King, , per lasciare spazio ad una nuova battaglia nel capitolo 1028, ora su Manga Plus.

Il capitolo 1028, intitolato Brachiosauro, si apre con una splendida tavola a colori dove Nami e Usop sembrano intenti a giocare ad una specie di Super Smash Bros, con diversi riferimenti a storiche saghe Nintendo, come The Legend of Zelda e Donkey Kong.

Sin dalla prima pagina veniamo a conoscenza delle decisioni del Governo Mondiale riguardo la possibile sconfitta di Kaido. Come primo intervento ci sarebbe infatti l'annessione del Paese di Wa, e per farla diverse navi della Marina sono già dirette sul luogo. Riportandoci al goban dove i CP0 stanno ancora definendo le statistiche di vittoria, vediamo come la battaglia sia attualmente tra 12000 uomini di Kaido e 8000 delle forze ribelli e dei samurai.

A comunicare con gli agenti a Wano è Rob Lucci, che ordina la cattura di Nico Robin, a prescindere dalla conclusione della guerra. La scena si sposta su Momonosuke che sta cercando di capire come rallentare ed evitare la caduta di Onigashima sulla Capitale dei Fiori. Intanto Yamato, trasformata, sta risalendo dalla parte esterna dell'isola, per cercare di eliminare gli esplosivi presenti nella Cupola Teschio, e limitare l'esplosione che potrebbe scatenarsi dall'incontro con la superficie.

Oda ci mostra per la prima volta la trasformazione completa in lupo di Yamato, che cattura l'attenzione dei presenti. All'interno del castello, Sanji sta affrontando Queen, che dopo aver provocato Vinsmoke chiedendogli di indossare la Raid Suit, si trasforma in un gigantesco brachiosauro, catturando e stringendo il Mugiwara in una stretta potenzialmente mortale.

Liberatosi dopo un attacco improvviso, Sanji appare inizialmìente come uno zombi, ma riesce a riprendere totale controllo del suo corpo, pensando di aver risvegliato un'abilità molto particolare. Il capitolo si chiude con Sanji pronto ad affrontare nuovamente Queen.