ONE PIECE 1028 e la mossa della CP0, ma cosa succede a Sanji?

La battaglia tra Zoro e King ha lanciato gli scontri tra i secondi più forti delle rispettive ciurme. Ma la guerra tra Mugiwara e Cento Bestie in ONE PIECE

Il protagonista di ONE PIECE ha squarciato il cielo insieme a Kaido, mentre da un'altra parte è in corso anche il duello tra Sanji e Queen. Il capitolo 1028 di ONE PIECE si concentra proprio su questi ultimi, anche se dopo una breve parentesi riguardante il CP0. Mentre la rivista Weekly Shonen Jump dedica copertina e pagine a colori alla serie di Eiichiro Oda, l'organizzazione governativa si muove. Rob Lucci contatta con il Den Den Mushi i suoi colleghi che si trovano a Onigashima, avvisandoli che il governo mondiale ha già deciso che, in caso di sconfitta di Kaido, porrà Wano sotto la sua giurisdizione e che per questo una flotta di navi è già alle porte. In aggiunta, a prescindere dal risultato, gli uomini mascherati dovranno catturare Nico Robin, troppo pericolosa per rimanere con i pirati.

Intanto Momonosuke sta provando a fermare Onigashima con le nuvole di fuoco ma senza successo. Il suo potere è troppo debole per bloccare la massa di terra volante e per questo Yamato decide di agire da sola e riarrampicarsi su Onigashima per dirigersi all'armeria. Mentre si trasforma nella sua forma animale, decide di disinnescare tutti gli esplosivi in modo tale da ridurre quantomeno gli effetti negativi del crollo di Onigashima, se dovesse accadere.

Il fulcro del capitolo di ONE PIECE 1028 è però la battaglia tra Sanji e Queen, con quest'ultimo che dà anche il nome al capitolo. Gli attacchi dell'uno e dell'altro proseguono ma quando il brachiosauro usa una nuova tecnica da combattimento le cose sembrano mettersi male per il cuoco. Tuttavia, a sorpresa, nonostante tutte le ossa distrutte, il corpo si rimette a posto da solo. La sensazione strana che prova Sanji non svanisce e sembra che il cuoco abbia risvegliato lo stesso potere dei suoi fratelli. Neanche un attacco di Queen con una lama alla fine del capitolo è in grado di ferire Sanji, che non riesce ancora a credere all'accaduto. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.