ONE PIECE 1028, la presenza della CP0 rischia di allungare la saga di Wano: ecco perché

Il Governo Mondiale ha diversi servizi segreti e uno di questi l'abbiamo conosciuto durante la saga di Enies Lobby. La CP9 era la più forte dei Cipher Pol, escludendo la divisione speciale 0 Aegis. E proprio in quest'ultima sono transitati personaggi come Rob Lucci e Kaku. Rufy e gli altri ritroveranno quindi vecchi nemici di ONE PIECE.

Questo perché la CP0 è presente anche a Onigashima. Dopo la prima apparizione a Dressrosa e quelle successive a Wano, il terzetto di agenti mascherati sta seguendo la guerra tra samurai e pirati di Kaido in una sala laterale, stupendosi per i risvolti. Tuttavia il capitolo 1028 di ONE PIECE ha ribaltato ancora le carte in tavola con una mossa di Rob Lucci che, sotto ordine del Governo Mondiale, asserraglierà Wano e la metterà sotto il suo controllo.

L'arrivo di Rob Lucci e delle navi del Governo Mondiale costringeranno quindi i Mugiwara ad affrontare altri nemici, come se non bastasse la guerra contro Big Mom e Kaido delle Cento Bestie. Ci sarà quindi un'altra battaglia che inevitabilmente allungherà ancora la saga di Wano, magari con un atto quarto. Rivedremo in futuro Rufy VS Rob Lucci oppure interverrà qualcuno a sedare le ambizioni del Governo Mondiale, permettendo così a Wano di trovare la sua libertà definitiva e agognata da anni?